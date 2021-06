La Fondation de la FMSQ annonce un soutien majeur de 840 000 $ aux proches aidants du Québec

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec accorde un soutien financier de plus de 840 000 $ à plusieurs organismes qui offrent du répit aux proches aidants du Québec. De cette somme, 380 000 $ visent à soutenir la réalisation de camps de répit estival en 2021.

Soutenir différents projets partout au Québec

Par la voie de sa Fondation, qui s'est donné pour mission d'améliorer la vie des proches aidants au Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) se réjouit d'appuyer de plus en plus d'organismes et de projets variés au fil des années. Afin d'aider un maximum de proches aidants, la Fondation soutient, entre autres, des camps de répit estival ; la construction/rénovation des installations des organismes pour agrandir leur capacité d'accueil ; le financement de services de répit à domicile et hors domicile. Elle participe également à l'achat d'équipements adaptés et sécuritaires pour les usagers.

« L'importance et la valeur des proches aidants au Québec ne sont plus à démontrer. Soutenir financièrement ces organismes permet de joindre les actes à la parole et d'apporter une aide directe et concrète aux personnes proches aidantes », déclare le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ et de sa Fondation.

Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ), qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes, salue ces dons exceptionnels. « L'apport de la Fondation de la FMSQ représente un coup de main important. Ce sont des organismes locaux et des associations régionales qui bénéficient de cet appui, et ce partout au Québec », souligne France Boisclair, la présidente du regroupement.

Un soutien particulier pour les camps d'été

Parmi les 23 projets soutenus, 12 concernent l'organisation de camps de répit estival. Quelque 1 300 proches aidants en bénéficieront grâce à une somme de 380 000 $ qui leur est consacrée. « Ces camps représentent de véritables bouffées d'oxygène dans le quotidien des proches aidants. En confiant leur proche à des organismes qui offrent une prise en charge adéquate, ils peuvent se permettre d'avoir l'esprit tranquille et de profiter d'un répit de quelques jours », estime Eric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec (ACQ), l'organisme chargé de certifier et de soutenir les camps du Québec.

RÉCAPITULATIF DES SOMMES ACCORDÉES

Voir le tableau joint au présent communiqué.

À propos

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, organisme de bienfaisance régi par la Loi de l'impôt sur le revenu, a été créée en 2012. En soutenant financièrement divers projets de répit, la Fondation souhaite améliorer de façon très concrète la vie des proches aidants au Québec, des gens qui s'investissent entièrement pour soutenir un proche qui souffre d'une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap.

Un répit aujourd'hui… pour la vie

