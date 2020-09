En plus de son timbre, la Fondation collecte des fonds au moyen d'une campagne de dons en magasin de cinq semaines et d'un programme de retenues à la source auquel les employés peuvent participer tout au long de l'année. Dans le passé, des points de vente au détail partout au Canada ont organisé des activités de financement locales. Cette année, pour protéger nos employés et nos clients de la COVID-19, nous invitons les clients et le public à faire un don en ligne sur le site www.postescanada.ca/communautaire. Tous les fonds sont versés à des organismes dans la province ou le territoire où ils sont recueillis.

Au cours des neuf dernières années, la Fondation a accordé près de 9 millions de dollars à des centaines d'initiatives partout au Canada. Elle a appuyé entre autres des programmes d'alphabétisation et de langue, de mentorat, d'éducation spéciale et de santé visant les enfants, des services d'aide pour les jeunes, des programmes sur la diversité de genre et sexuelle, des projets artistiques et récréatifs et des initiatives contre l'intimidation. Les organismes bénéficiaires pour l'année 2020 seront dévoilés en octobre.

À propos de la Fondation

Créée en 2012, la Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants verse des subventions à des écoles, des œuvres de bienfaisance et des organismes du Canada dans le but d'améliorer le sort des enfants du pays.

À propos de l'émission de timbre

Le timbre de 2020 de la Fondation communautaire de Postes Canada, conçu par la maison Subplot Design Inc. de Vancouver, présente une illustration d'Isabelle Arsenault qui dépeint une communauté diverse d'animaux vivant paisiblement dans un arbre bien touffu. Cette belle image nous rappelle que, malgré nos différences, nous avons le pouvoir de nous unir et de vivre en harmonie dans un enrichissement mutuel.

Le timbre, offert dans un carnet de 10, et le pli Premier Jour officiel, oblitéré à Ottawa (Ontario), sont vendus sur le site postescanada.ca/achat.

Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail.

