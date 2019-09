La Fondation communautaire de Postes Canada verse 1,2 million de dollars en subventions pour améliorer la vie des enfants

En plus de l'émission annuelle, la Fondation recueille des fonds à l'aide d'une campagne de cinq semaines pour solliciter les dons de clients en magasin, de collectes de fonds effectuées par les employés et d'un programme de retenues à la source auquel les employés peuvent participer tout au long de l'année. La subvention que reçoit un organisme provient de fonds qui ont été amassés dans la province ou le territoire dans lequel il exerce ses activités.

Au cours des huit dernières années, la Fondation a distribué plus de 8 millions de dollars à des centaines d'initiatives, notamment des programmes de lutte contre l'intimidation, d'alphabétisation et de langue, de mentorat, d'éducation spéciale et de santé visant les enfants, des services d'aide pour les jeunes, des programmes sur la diversité de genre et sexuelle, et des projets artistiques et récréatifs.

Voici quelques-uns des organismes auxquels une subvention sera versée cette année :

Jeunesse, J'écoute, qui aide les enfants et les jeunes tous les jours, 24 heures sur 24, grâce à des services de counseling et de soutien professionnels bilingues;

Easter Seals Alberta et le Camp Horizon Earth, pour le programme de randonnée adapté destiné aux enfants handicapés ou ayant des problèmes de santé;

Les YMCA du Québec, pour son programme Alternative Suspension qui aide les élèves sous le coup d'une suspension et ayant besoin d'un programme plus structuré que celui offert dans les écoles traditionnelles.

À propos de la Fondation

Fondée en 2012, la Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants verse des subventions aux écoles, aux organismes de bienfaisance et aux organisations du Canada afin de faire une différence dans la vie d'enfants de nos communautés.

À propos des timbres

L'émission de 2019 de la Fondation communautaire de Postes Canada est l'œuvre de Chad Roberts, de Chad Roberts Design Ltd, et les illustrations ont été réalisées par Joanna Todd. Ces deux timbres aux couleurs vives, ornés de friandises glacées se promenant main dans la main, évoquent la nostalgie et rappellent que grandir devrait créer de doux souvenirs. Les vignettes sont offertes dans les comptoirs postaux du Canada et en ligne à www.postescanada.ca/achat. Cliquez ici pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail.

