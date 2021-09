Les subventions de cette année totalisent 1,2 million de dollars. On compte parmi les bénéficiaires des organismes communautaires de chaque province et territoire. Dix-sept des subventions, soit environ 270 000 $, sont octroyées à des programmes qui soutiennent les jeunes Autochtones. Postes Canada est déterminée à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones, notamment en finançant des programmes communautaires qui aident les enfants et les jeunes Autochtones. La liste de tous les bénéficiaires d'une subvention de 2021 se trouve sur le site Web de la Fondation communautaire de Postes Canada.

Lancement de la campagne en magasin et d'un timbre spécial pour la collecte de fonds des subventions de 2022

Le nombre de demandes de subvention augmente chaque année. La Fondation amasse des fonds à l'aide de dons de clients dans les bureaux de poste, du programme de retenues à la source des employés et de la vente d'un timbre spécial émis tous les ans. Le timbre de cette année, qui a été lancé le 20 septembre pour amasser des fonds pour les subventions de 2022, est maintenant en vente. Les timbres sont vendus et les dons sont recueillis dans les bureaux de poste locaux. Les fonds sont versés aux organismes dans la province ou le territoire où ils ont été recueillis.

Onze millions de dollars pour plus de 1000 initiatives depuis 2012

Créée en 2012, la Fondation communautaire de Postes Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui est exploité indépendamment de Postes Canada. La Fondation a distribué 11 millions de dollars en subventions pour plus de 1 000 initiatives pour enfants et jeunes à l'échelle du pays, y compris des programmes d'alphabétisation et de langue, de mentorat, d'éducation spécialisée et de santé visant les enfants, des services d'aide pour les jeunes, des projets qui soutiennent les jeunes Autochtones, des programmes sur la diversité de genre et sexuelle, des projets artistiques et récréatifs, des initiatives contre l'intimidation, etc.

À propos du timbre

Le timbre de 2021 pour la Fondation communautaire de Postes Canada, conçu par Kim Smith de Subplot Design Inc., est une illustration de lucioles qui scintillent dans la nuit. Les lucioles scintillantes rappellent la lumière qui brille en chacun de nous. Nous pouvons tous illuminer la vie d'autrui, surtout celle des enfants et des jeunes. L'image a été choisie par les employés de vente au détail de Postes Canada. La vignette est offerte dans tous les comptoirs postaux de Postes Canada et en ligne à postescanada.ca/achat. Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution.

À propos de la Fondation

La Fondation communautaire de Postes Canada verse des subventions à des écoles, des œuvres de bienfaisance et des organismes du Canada dans le but d'améliorer le sort des enfants partout au pays. Elle soutient d'un océan à l'autre les petits projets sous-financés qui passent souvent inaperçus. Grâce à son approche communautaire, la Fondation contribue à ce que Postes Canada réalise sa raison d'être, celle d'être porteurs d'un Canada plus fort.

Pour faire un don à la Fondation communautaire de Postes Canada, achetez un carnet de timbres à votre bureau de poste local ou visitez postescanada.ca/communautaire.

