Actua, Right To Play et Jeunesse sans drogue Canada font partie des 106 organismes à recevoir une subvention.

OTTAWA, ON, le 26 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation communautaire de Postes Canada a annoncé que 106 organismes recevront une subvention pour des programmes communautaires visant à améliorer la vie des enfants et des jeunes.

Un total de 1,3 million de dollars en subventions sera distribué à des organismes de bienfaisance, des écoles et des groupes communautaires au pays. Voici les bénéficiaires d'une subvention Signature de 50 000 $ de cette année :

Actua d' Ottawa .

d' . Right To Play de Toronto .

de . Jeunesse sans drogue Canada /Drug Free Kids Canada d' Ottawa .

d' . Moose Hide Campaign Development Society, à Saanichton , en Colombie-Britannique, recevra la subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones.

Depuis 2012, la Fondation a distribué 14,8 millions de dollars en subventions à plus de 1 300 initiatives pour les enfants et les jeunes du pays, y compris des programmes d'alphabétisation et de langue, des services d'aide pour les jeunes, des projets de soutien aux jeunes Autochtones, des programmes sur la diversité de genre et sexuelle, des projets artistiques et récréatifs, des programmes d'éducation spéciale et de mentorat et bien d'autres encore. La liste complète des bénéficiaires d'une subvention de 2024 se trouve sur le site Web de la Fondation communautaire de Postes Canada.

La totalité des fonds est versée directement aux communautés

Chaque année, la Fondation amasse des fonds grâce aux dons de la clientèle des bureaux de poste, aux contributions du personnel et à la vente d'un timbre spécial annuel. Chaque dollar reste dans la communauté où il a été recueilli et contribue à financer directement des projets dans l'ensemble des provinces et territoires. Les carnets de timbres sont en vente dans les bureaux de poste et sur postescanada.ca/achat, et les fonds sont versés à des organismes communautaires venant en aide aux enfants et aux jeunes du Canada.

Bénéficiaires des subventions Signature de 2024

Les subventions Signature, d'une valeur de 50 000 $ chacune, sont remises à des organismes nationaux qui offrent des programmes aux enfants et aux jeunes du Canada.

Actua (Ottawa) est un organisme reconnu qui met tout en œuvre pour libérer le potentiel des jeunes par l'apprentissage des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). En partenariat avec 43 collèges et universités, Actua invite les jeunes à prendre part à une expérience d'apprentissage transformationnelle STIM qui les aide à prendre de l'assurance et à développer des compétences favorisant l'employabilité. La subvention appuiera les programmes d'équité d'Actua pour des groupes de jeunes sous-représentés (filles, jeunes Autochtones, jeunes noirs, jeunes vivant en région éloignée, jeunes en situation de handicap).

Right To Play (Toronto) protège, éduque et encourage les enfants à vaincre l'adversité à l'aide du jeu. La subvention sera utilisée pour offrir un programme éducatif hebdomadaire dans 77 communautés autochtones en Alberta, en Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Saskatchewan et au Yukon.

Jeunesse sans drogue Canada (Ottawa) est un organisme de bienfaisance national dont la mission est de réduire la prévalence de la consommation de drogues et d'alcool chez les jeunes. Les fonds seront utilisés pour trouver des groupes d'intervention au Nouveau-Brunswick et collaborer avec eux pour concevoir des ateliers de prévention de la toxicomanie chez les jeunes et pour offrir de la formation.

La subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones est offerte à des organismes autochtones locaux et régionaux dont les programmes, basés sur les principes de vérité et de réconciliation, viennent en aide aux enfants et aux jeunes autochtones. Le bénéficiaire de cette année, Moose Hide Campaign Development Society (Saanichton, C.-B.), travaille avec les aînés et gardiens du savoir au Canada pour transmettre les divers enseignements autochtones sur la guérison et la réconciliation.

À propos de la Fondation

Établie en 2012, la Fondation communautaire a comme mission d'améliorer la vie des enfants et des jeunes (jusqu'à 21 ans). Grâce à son approche communautaire, elle constitue l'un des meilleurs exemples de l'engagement de Postes Canada à bâtir un Canada plus fort. En appuyant des projets qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes, la Fondation contribue à renforcer les communautés pour toute la population. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur postescanada.ca/communautaire.

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]