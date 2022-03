Nouvelle subvention Signature de 50 000 $ pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones

OTTAWA, ON, le 16 mars 2022 /CNW/ - La Fondation communautaire de Postes Canada accepte maintenant les demandes de subvention pour 2022. Les œuvres de bienfaisance, les écoles et les organismes communautaires du Canada qui améliorent la vie des enfants et des jeunes de 21 ans ou moins peuvent soumettre des demandes de subvention de jusqu'à 25 000 $. De plus, jusqu'à trois subventions Signature de 50 000 $ sont offertes aux organismes nationaux qui offrent des programmes de soutien aux enfants et aux jeunes partout au Canada.

La Fondation accueille les candidatures de toutes les communautés du pays et privilégie les initiatives locales, y compris les programmes d'alphabétisation et de langue, les services d'aide pour les jeunes, les programmes de soutien aux jeunes autochtones, les programmes sur la diversité de genre et les projets artistiques et récréatifs.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 8 avril à midi (heure de l'Est) et peuvent être soumises par l'entremise du site Web de la Fondation communautaire, à l'adresse www.postescanada.ca/communautaire. Nous annoncerons en août 2022 les organismes qui recevront une subvention.

La nouvelle subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones

Cette année, la Fondation a lancé une nouvelle subvention annuelle Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones, d'une valeur de 50 000 $.

Cette subvention Signature appuiera des initiatives éducatives pour les enfants et les jeunes qui aident à comprendre davantage la culture autochtone et favorisent des conversations significatives dans un esprit de réconciliation. On parle notamment de programmes qui visent à améliorer l'accès aux ressources en langues autochtones; à renforcer l'empathie, la compréhension interculturelle et le respect mutuel; et à élaborer des pratiques exemplaires pour les programmes d'enseignement sur les pensionnats et l'histoire autochtone.

La Fondation a créé cette subvention Signature pour appuyer les objectifs, les recommandations et les appels à l'action décrits dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Sont invités à présenter une candidature les groupes locaux et régionaux représentant les Premières Nations, les Métis, les Inuit ou les Autochtones en milieu urbain qui offrent des programmes destinés à soutenir ces communautés.

À propos de la Fondation

La Fondation communautaire de Postes Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui est exploité indépendamment de Postes Canada. Elle supervise un cycle annuel de dons qui remet chaque année plus d'un million de dollars en subventions.

Depuis 2012, la Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants a versé 11 millions de dollars à plus de 1 000 projets communautaires partout au pays. La totalité des fonds recueillis est versée directement aux bénéficiaires pour appuyer leurs efforts.

SOURCE Postes Canada

