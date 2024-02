Les œuvres de bienfaisance, les écoles et les groupes communautaires ayant des projets destinés aux enfants et aux jeunes ont jusqu'au 1er mars pour présenter une demande

OTTAWA, ON, le 12 févr. 2024 /CNW/ - La Fondation communautaire de Postes Canada accepte maintenant les demandes pour les subventions de 2024.

Les œuvres de bienfaisance, les écoles et les organismes communautaires canadiens offrant des programmes pour les enfants et les jeunes peuvent soumettre une demande. Les subventions de projet peuvent atteindre 25 000 $. Jusqu'à quatre subventions Signature de 50 000 $ seront octroyées, y compris la subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones.

La Fondation accepte les demandes de l'ensemble des provinces et territoires, en mettant l'accent sur les initiatives locales, comme les programmes d'alphabétisation et de langue, les services d'aide pour les jeunes, les programmes sur la diversité de genre, les projets artistiques et récréatifs, les initiatives contre l'intimidation et les programmes de mentorat.

La date limite pour soumettre une demande sur le site postescanada.ca/communautaire est le vendredi 1er mars à midi (heure de l'Est). L'annonce des bénéficiaires se fera en août 2024.

Un soutien pour les projets communautaires partout au pays

La Fondation communautaire a comme mission d'améliorer la vie des enfants et des jeunes (jusqu'à 21 ans). Les fonds qu'elle recueille chaque année proviennent de dons de la clientèle des bureaux de poste, de dons du personnel par retenues à la source et de la vente d'un timbre spécial. Son approche communautaire privilégie les petits projets sous-financés qui passent souvent inaperçus. Ses subventions appuient également des organismes nationaux ayant une portée considérable. Chaque dollar amassé est donné directement aux bénéficiaires.

À propos de la Fondation

La Fondation communautaire de Postes Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui est exploité indépendamment de Postes Canada. Depuis 2012, elle a versé 13,5 millions de dollars à plus de 1 100 projets communautaires partout au pays. Elle constitue l'un des meilleurs exemples de l'engagement de Postes Canada à bâtir un Canada plus fort. En soutenant des initiatives destinées aux enfants et aux jeunes, l'entreprise aide à renforcer les collectivités au profit de la population.

SOURCE Postes Canada

