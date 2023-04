Pierre Pomerleau succède à Jacynthe Côté

MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - La Fondation CHU Sainte-Justine annonce la nomination de Pierre Pomerleau, président-directeur général sortant et actionnaire de l'entreprise Pomerleau, à la présidence de son conseil d'administration. Il succède ainsi à Jacynthe Côté, qui occupait cette position depuis 2018.

Maintenir un leadership fort pour le futur de la pédiatrie

La Fondation CHU Saint-Justine annonce la nouvelle présidente de son conseil d'administration (Groupe CNW/Fondation CHU Sainte-Justine)

Cette transition de pouvoir s'effectue à un moment clé où la Fondation CHU Sainte-Justine tourne son regard vers l'avenir. « En 2023, les besoins restent colossaux en pédiatrie », a souligné Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. « Poursuivre notre travail avec audace sera primordial pour permettre à notre centre hospitalier universitaire de continuer de faire face aux enjeux de santé avec l'excellence et la vision qu'on lui connaît. Dans cette optique, l'accueil d'un leader et humain de la trempe de Pierre Pomerleau est une immense fierté. Je suis convaincue de son dévouement à mener notre mission toujours plus loin ».

Du même souffle, elle a salué l'engagement de Jacynthe Côté depuis 2018 : « Nous avons eu le privilège inouï d'être dirigés par une femme et une professionnelle dévouée, incluant au plus fort des années de pandémie. S'il était de taille, le défi était surtout à la hauteur de la grande dame qu'est Jacynthe Côté. Notre reconnaissance envers son leadership est gigantesque. Je la remercie d'avoir mobilisé toute son expertise et son cœur à soutenir la cause des enfants et des familles du Québec. »

Pierre Pomerleau , philanthrope aguerri

En acceptant cette passation de flambeau, Pierre Pomerleau poursuit une collaboration de nombreuses années avec la Fondation CHU Sainte-Justine. « J'ai toujours défendu avec grande conviction la santé des enfants et des familles du Québec, étant le père de trois enfants ayant reçu des soins de pointe à Sainte-Justine. Cette nomination au poste de président du conseil est un privilège que je me ferai le devoir d'honorer avec cœur, diligence et dévouement. Je remercie les administrateurs et l'équipe de la Fondation pour leur confiance », a soutenu M. Pomerleau. Avec sa conjointe Julie Moisan, il coprésidait l'an dernier le Tournoi Cachou de Sainte-Justine, évènement phare de collecte de fonds au sein de la communauté des affaires de Montréal. Sous sa gouverne, un montant record de près de 2 M$ avait alors été amassé.

Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine, accueille cette transition avec enthousiasme : « Je joins ma voix à celle de la Fondation pour souhaiter la bienvenue au nouveau président. Ce sera un plaisir de poursuivre le travail entamé avec une personne détenant une feuille de route professionnelle et philanthropique aussi riche que celle de Pierre Pomerleau est une nouvelle emballante. Pour les enfants, les familles et les équipes du CHU Sainte-Justine, cette nomination offre la continuité d'un leadership engageant et influent qui mettra tout mettre en œuvre pour transformer, avec nous, la vie de générations. »

De son côté, Jacynthe Côté s'est réjouie de passer le flambeau à Pierre Pomerleau : « Pierre est un homme engagé dans la communauté et sa passion pour la cause des enfants est manifeste et superbement porteuse. J'ai confiance qu'il saura mener Sainte-Justine vers ses plus grandes ambitions et je l'en remercie », a-t-elle affirmé.

L'entrée en poste de M. Pomerleau est effective dès aujourd'hui.

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine mobilise les communautés pour soutenir l'excellence et l'innovation qui propulsent le CHU Sainte-Justine. Elle inspire et rallie les donateurs avec l'ambition de transformer la médecine pédiatrique et d'avoir un maximum d'impact sur la vie des enfants et leurs familles. Véritable moteur de changement pour l'avenir de la société, elle élève le CHU Sainte-Justine, un don à la fois, afin de créer un monde meilleur.

SOURCE Fondation CHU Sainte-Justine

Renseignements: Pour information ou demande d'entrevue, communiquez avec : Julie Veilleux, directrice des communications, Fondation CHU Sainte-Justine, 514 345-4931, poste 7958, [email protected]