La Fondation CHU Sainte-Justine amorce une transition à la présidence et direction générale

Nommée par le conseil d'administration, Delphine Brodeur, vice-présidente

exécutive, succédera à Maud Cohen en avril 2022

MONTRÉAL, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, Maud Cohen, annonce qu'elle quittera ses fonctions le 31 mars 2022, après plus de sept années à la tête de l'organisation. Le conseil d'administration met ainsi en œuvre son plan de succession et annonce la nomination de Delphine Brodeur, vice-présidente exécutive, engagement donateurs et déploiement stratégique, à titre de présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte Justine dès le 1er avril 2022. Durant la période de transition, Delphine Brodeur occupera le rôle de directrice générale adjointe.

Maud Cohen a fait le saut en philanthropie en 2014, prenant la direction de la Fondation CHU Sainte-Justine après un parcours de près de 15 ans dans divers postes d'influence. « Avec son leadership, sa rigueur et sa vision, Maud a transformé la Fondation et a eu un impact significatif sur l'ensemble du milieu philanthropique du Québec. Comme partout où elle a œuvré, son influence positive laisse place à une organisation forte et innovante », affirme Jacynthe Côté, présidente du conseil d'administration de la Fondation CHU Sainte-Justine.

« C'est un immense privilège d'avoir assuré le leadership de la Fondation CHU Sainte-Justine et d'avoir contribué à sa mission », poursuit Maud Cohen. « Sainte-Justine, c'est un écosystème de gens de cœur et de passion. L'équipe, les partenaires, les donateurs, le personnel et les familles du CHU Sainte-Justine me manqueront énormément. Je laisse une organisation en santé qui aura profondément marqué mon parcours professionnel et personnel. Il est maintenant temps de transmettre le flambeau à une équipe prête à relever les plus grands défis. Delphine et moi travaillerons étroitement ensemble pour assurer cette transition avec succès. »

Le conseil d'administration amorce un processus de succession longuement muri, qui permettra à l'organisation de poursuivre sa trajectoire et d'aller encore plus loin. Delphine Brodeur a su se démarquer par son sens stratégique et sa vision innovante face au positionnement de l'organisation. Après avoir piloté la refonte complète de l'identité de la Fondation en 2018, elle a repensé et amélioré l'expérience du donateur en offrant un parcours mieux intégré et en déployant de nouvelles initiatives numériques. Plus récemment, elle a élargi cette vision à l'ensemble des activités de la Fondation à titre de vice-présidente exécutive. « Le conseil d'administration, par sa nomination, reconnait son leadership visionnaire et sa capacité à générer un engagement moderne et authentique avec tous les intervenants, » poursuit Jacynthe Côté. « Depuis son arrivée à la Fondation en 2015, Delphine stimule la performance et la créativité de ses pairs. Portées par son ouverture et son audace, ses équipes font preuve d'innovation et osent prendre des risques qui s'avèrent profitables et différenciateurs. Ce précieux gage de confiance lui permettra de continuer à réinventer les manières de faire et d'atteindre des résultats extraordinaires. »

« Œuvrer pour une si grande cause, aux côtés de donateurs, partenaires et bénévoles de cœur est un grand honneur », mentionne Delphine Brodeur. « Avec eux, ainsi qu'avec l'équipe qualifiée et mobilisée de la Fondation, nous pouvons rêver grand et bâtir un avenir en santé pour nos enfants, notre futur. Je remercie les membres du conseil d'administration pour la confiance qu'ils me témoignent ainsi que Maud, qui depuis sept ans, travaille à construire une organisation unique et performante. La philanthropie a un grand rôle à jouer, sur tous les fronts, pour soutenir les besoins qu'imposent les avancées de notre époque, sur tous les fronts. Le défi est de taille, mais je l'accueille avec passion, enthousiasme et conviction. »

Photos sur demande.



À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d'excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. fondationstejustine.org

SOURCE Fondation CHU Sainte-Justine

Renseignements: Pour information ou demandes d'entrevues : Jade Gratton, Directrice, communications et marketing relationnel 514 345-4931, poste 5638, [email protected]

Liens connexes

http://www.fondation-sainte-justine.org/fr/