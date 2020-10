MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW/ - En prévision du Mois de la littératie financière, la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE), en partenariat avec la Banque Nationale, lance un programme de littératie financière et dévoile les résultats d'un sondage effectué auprès d'étudiants de niveau postsecondaire à travers le Canada. Parmi ceux-ci, 64 % déclarent vivre un stress financier. Le sondage a été mené au printemps dernier auprès de 1 436 étudiants inscrits à 94 établissements d'enseignement postsecondaire.

Le sondage constituait la première phase du nouveau programme de formation À l'aide! Comment gérer votre argent sur le campus, lancé par la FCEE en partenariat avec la Banque Nationale. Ce programme vise à améliorer la littératie financière des étudiants de niveau postsecondaire partout au Canada.

Les résultats du sondage ont fourni à la FCEE des renseignements précieux pour concevoir certains volets du nouveau programme. Les étudiants ont classé leurs principaux défis comme suit :

Faire face au stress financier en général (64 %)

Préparer un budget et le respecter (57 %)

Payer les frais de scolarité (53 %)

Payer et gérer les frais de subsistance mensuels (50 %)

Difficulté générale à gérer les finances (48 %)

Les six principaux sujets sur lesquels les étudiants ont exprimé le désir d'approfondir leurs connaissances sont :

Investir pour l'avenir (76 %)

Les moyens d'épargner (59 %)

Préparer un budget et le gérer (52 %)

Se bâtir une vie saine financièrement (55 %)

Préparer les déclarations de revenus (55 %)

Gérer les dépenses importantes (55 %)

La deuxième phase du programme est constituée d'une série d'ateliers et de webinaires, principalement conçus en fonction des résultats du sondage. Au cours des trois prochaines années, la FCEE prévoit en animer une centaine partout au pays. La plupart de ces ateliers et webinaires seront organisés en collaboration avec des collèges et universités sélectionnés. Les étudiants consulter la page des événements de la FCEE pour plus d'informations.

Un site Internet sera également disponible prochainement et offrira aux étudiants des ressources sur la gestion des finances personnelles ainsi que le matériel des ateliers. Grâce à l'appui de la Banque Nationale, tous les éléments du programme seront offerts gratuitement aux étudiants.

« La période actuelle est terriblement difficile pour tous les Canadiens, mais surtout pour les jeunes, dont la vie familiale et sociale -- et les études et les finances -- a été bouleversée. La FCEE se réjouit de pouvoir s'associer avec la Banque Nationale pour offrir de l'aide, de l'information et des ressources aux étudiants des collèges et des universités, qu'ils étudient à distance ou sur les campus. »

Gary Rabbior, président, Fondation canadienne d'éducation économique

« Nous sommes très heureux de soutenir l'éducation financière des étudiants de niveau postsecondaire en appuyant la FCEE dans le développement de ressources. Il est clair qu'il y a des besoins auprès des jeunes et nous croyons que ces outils contribueront à l'amélioration de leur santé financière et pourraient avoir un impact positif sur leur bien-être. »

Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client, Banque Nationale

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 322 milliards de dollars au 31 juillet 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

Au sujet de la FCEE

La FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif, constitué en vertu d'une loi fédérale et fondé en 1974, qui a pour mandat de renforcer la littératie financière et économique au Canada et de développer les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore étroitement avec les ministères, notamment ceux de l'éducation, ainsi qu'avec les conseils et commissions scolaires, les éducateurs, et les associations d'enseignants. En outre, la FCEE s'investit dans des activités visant à soutenir et à aider les nouveaux arrivants et les immigrants du Canada, ainsi que le grand public, au moyen de ressources imprimées, de vidéos, d'ateliers et de ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tout âge à mieux gérer leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et compétence.

