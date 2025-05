MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - Six plateformes de recherche d'excellence établies à Montréal ont reçu un financement dans le cadre du programme Subventions de soutien aux plateformes de la Fondation Brain Canada. Ce soutien permettra de renforcer la collaboration entre les disciplines de recherche et favoriser le développement de solutions novatrices au profit des personnes atteintes de maladies cérébrales. Qu'il s'agisse de biobanques, de bases de données ou de protocoles standardisés, ces infrastructures uniques mettent en lumière le rôle important que jouent les plateformes de recherche dans l'écosystème scientifique canadien.

De gauche à droite : Alan Evans, Le Neuro (L’Institut-hôpital neurologique de Montréal), Université McGill, Viviane Poupon, présidente-directrice générale de Brain Canada, et Paul Cisek, Centre d’innovation biomédicale, Université de Montréal au bureau de Brain Canada à Montréal, le 15 mai 2025. (Groupe CNW/La Fondation Brain Canada) De gauche à droite : Pia Wintermark, Hôpital de Montréal pour enfants et Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (Programme en santé de l'enfant et en développement humain), Viviane Poupon, présidente-directrice générale de Brain Canada, et Nadia Gosselin, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et Université de Montréal au bureau de Brain Canada à Montréal, le 16 mai 2025. (Groupe CNW/La Fondation Brain Canada)

La Plateforme canadienne de neurosciences ouvertes (PCNO)

Dr Alan Evans , Le Neuro (L'Institut-hôpital neurologique de Montréal), Université McGill



La Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada : soutenir la recherche sur le cerveau humain au Canada et ailleurs

Dr Gustavo Turecki et Dr Naguib Mechawar , Institut Douglas, Université McGill



Faire progresser la recherche sur le cerveau par l'histologie spatiale

Dre Marie-Christine Guiot , Institut du cancer Goodman et Le Neuro (L'Institut-hôpital neurologique de Montréal), Université McGill



SLEEP HUB : un écosystème de science ouverte pour transformer la recherche sur le sommeil

Dre Nadia Gosselin , CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et Université de Montréal



EthoLab : une plateforme pour l'étude neurophysiologique du comportement naturel

Dr Paul Cisek , Centre d'innovation biomédicale, Université de Montréal



Plateforme NECTAr : une plateforme pancanadienne vouée à l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale -- Pour optimiser les soins aux patients, la formation et l'éducation

Dre Pia Wintermark, Hôpital de Montréal pour enfants et Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (Programme en santé de l'enfant et en développement humain)

Le programme phare de Subventions de soutien aux plateformes (SSP) de la Fondation Brain Canada vise à favoriser la collaboration interdisciplinaire et à renforcer les capacités techniques et scientifiques du Canada au moyen d'outils et de bases de données partagés, afin de transformer la recherche en retombées concrètes.

« Pour percer les mystères du cerveau, il est essentiel de s'appuyer sur des infrastructures fiables et un libre accès aux outils scientifiques », explique la Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. « Cet investissement renforcera la culture de la science ouverte afin que les connaissances spécialisées profitent au plus grand nombre. »

Cette année, la Fondation Brain Canada investit plus de 18 millions de dollars dans le programme SSP grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente unique entre le gouvernement du Canada, par l'entremise de Santé Canada, et la Fondation Brain Canada. À cette somme s'ajoutent des dons jumelés de partenaires, pour un investissement total de plus de 36 millions de dollars.

En permettant l'accès à des outils de pointe et à une expertise spécialisée, souvent hors de portée pour les chercheurs individuels, le programme SSP joue un rôle déterminant dans le renforcement du paysage de la recherche. Basées à Montréal, ces plateformes constituent de véritables plaques tournantes pour les chercheurs mobilisés autour d'un objectif commun : faire progresser notre compréhension des neurosciences et de la santé mentale.

Au cours des prochaines semaines, la Fondation Brain Canada dévoilera la liste complète des 14 plateformes de recherche sélectionnées pour recevoir un financement dans le cadre du programme SSP. L'investissement total de 36,8 millions de dollars représente une avancée majeure dans la capacité du Canada à soutenir la recherche cérébrale d'excellence et à améliorer les perspectives pour les personnes vivant avec des troubles cérébraux.

La Fondation Brain Canada est fière de mettre en lumière ces six plateformes qui contribuent à l'avancement de la recherche non seulement à Montréal, mais partout au Canada et dans le monde.

À propos des projets :

La Plateforme canadienne de neurosciences ouvertes (PCNO)

Dr Alan Evans, Le Neuro (L'Institut-hôpital neurologique de Montréal), Université McGill

Montant total de la subvention : 2 850 000 $

Les neuroscientifiques, qu'ils œuvrent en recherche fondamentale ou clinique, font face à de nombreux défis. Or, plusieurs d'entre eux peuvent être relevés grâce à la science ouverte. C'est dans cette optique que le Dr Evans et son équipe ont créé la Plateforme canadienne de neurosciences ouvertes (PCNO), qui vise à rendre les données, les outils et les résultats de recherche en neurosciences accessibles à tous, dans le but d'accélérer les découvertes scientifiques et leur application éventuelle en traitements. Grâce à son portail en ligne, qui offre un accès libre à des ensembles de données et à des outils d'analyse, à sa plateforme de publication ouverte, Evidence, au développement de cadres de gouvernance et d'outils favorisant le partage de données, la PCNO adopte une approche véritablement multidimensionnelle pour faire progresser la science ouverte dans le domaine des neurosciences.

La Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada : soutenir la recherche sur le cerveau humain au Canada et ailleurs

Dr Gustavo Turecki et Dr Naguib Mechawar, Institut Douglas, Université McGill

Montant total de la subvention : 2 850 000 $

La Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada (BCDBC ; douglasbrainbank.ca) est l'une des banques de cerveaux les plus importantes au monde. Elle contient et gère plus de 3 600 cerveaux, en plus de maintenir une vaste base de données relationnelle regroupant des données démographiques, cliniques et développementales de donneurs ayant souffert de maladies neurodégénératives (comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer) ainsi que de troubles mentaux (comme la schizophrénie et les troubles liés à la consommation de substance). Grâce à sa reconnaissance internationale, la BCDBC reçoit régulièrement des demandes de tissus de la part de chercheurs au Canada et ailleurs dans le monde. Ces contributions soutiennent des recherches de pointe susceptibles de mener à de nouvelles avancées en matière de dépistage, de traitement et de compréhension des maladies du cerveau.

Faire progresser la recherche sur le cerveau par l'histologie spatiale

Dre Marie-Christine Guiot, Institut du cancer Goodman et Le Neuro (L'Institut-hôpital neurologique de Montréal), Université McGill

Montant total de la subvention : 570 000 $

La Plateforme d'innovation en histologie est une installation spécialisée qui permet aux chercheurs d'étudier le cerveau au niveau cellulaire afin de mieux comprendre les maladies neurologiques comme l'Alzheimer, le cancer du cerveau et l'épilepsie. En offrant des services tels que la préparation de tissus, la coloration et l'imagerie avancée, et en soutenant la recherche à l'aide de technologies qui cartographient l'activité génétique et protéinique dans les tissus intacts, la plateforme constitue une ressource essentielle. Elle soutient ainsi des projets qui visent à découvrir de nouveaux traitements, à développer des outils de diagnostic et à améliorer les résultats pour les patients, en explorant comment les cellules cérébrales interagissent et évoluent dans le contexte de la maladie. En appuyant cette plateforme, la Fondation Brain Canada contribue à faire avancer des recherches prometteuses, qui pourraient mener à des traitements plus efficaces contre les maladies neurologiques -- et ultimement, à une meilleure santé et qualité de vie pour l'ensemble de la population canadienne.

SLEEP HUB : un écosystème de science ouverte pour transformer la recherche sur le sommeil

Dre Nadia Gosselin, CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et Université de Montréal

Montant total de la subvention : 2 137 500 $

Le SLEEP HUB est une plateforme novatrice qui vise à faire progresser la recherche sur le sommeil et à encourager les collaborations à l'échelle locale, nationale et internationale. En réunissant trois ressources clés -- la Nights Bank, la Biobanque canadienne pour la recherche sur le sommeil et la Snooz Toolbox --, le SLEEP HUB met à la disposition de la communauté scientifique une vaste collection d'échantillons et de données. Cela inclut plus de 50 000 échantillons biologiques et des enregistrements de sommeil provenant de 15 000 participants. Dans une optique d'intégration accrue, la plateforme travaille à faciliter l'accès aux échantillons biologiques, aux enregistrements du sommeil et aux outils d'analyse. Elle permettra ainsi de mener des études à grande échelle et de mieux comprendre les troubles du sommeil rares, notamment en donnant aux chercheurs accès à des enregistrements polysomnographiques et à du matériel biologique. Grâce à cette infrastructure robuste, le SLEEP HUB contribuera à transformer notre compréhension des troubles du sommeil et de leurs traitements, avec des retombées positives sur la santé cognitive, physique et mentale.

EthoLab : une plateforme pour l'étude neurophysiologique du comportement naturel

Dr Paul Cisek, Centre d'innovation biomédicale, Université de Montréal

Montant total de la subvention : 855 000 $

Les avancées technologiques, comme l'enregistrement sans fil et l'analyse comportementale automatisée par intelligence artificielle, permettent désormais aux neurosciences d'explorer la complexité du comportement réel en conditions naturelles. Ces outils aident les scientifiques à mieux comprendre comment différents systèmes, qu'ils soient perceptifs, moteurs, cognitifs ou émotionnels, s'intègrent harmonieusement lors d'interactions en temps réel avec l'environnement. L'EthoLab tirera parti de ces technologies pour créer une plateforme expérimentale de pointe et partagée, qui permettra la réalisation d'un large éventail d'expériences neurophysiologiques sur des animaux en liberté de mouvement. En rendant possible l'étude de comportements naturels et réalistes, cette infrastructure favorisera des découvertes sur le cerveau humain ayant des retombées concrètes en clinique.

Plateforme NECTAr : une plateforme pancanadienne vouée à l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale -- Pour optimiser les soins aux patients, la formation et l'éducation

Dre Pia Wintermark, Hôpital de Montréal pour enfants et Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (Programme en santé de l'enfant et en développement humain)

Montant total de la subvention : 1 710 000 $

L'encéphalopathie hypoxique-ischémique (EHI) peut survenir à la naissance lorsque le cerveau et les organes du nourrisson sont privés d'oxygène. Cette affection potentiellement mortelle est responsable de 23 % des décès de nouveau-nés dans le monde et entraîne souvent des troubles de l'apprentissage et des difficultés dans la vie quotidienne. Pourtant, à ce jour, il n'existe aucun traitement permettant de réparer les lésions cérébrales causées par l'EHI.

Pour combler cette lacune, la plateforme NECTAr propose de mettre en place une infrastructure nationale, collaborative et multidisciplinaire, axée sur l'amélioration des soins et des résultats à long terme pour les bébés atteints d'EHI. Plus précisément, ses priorités incluent l'optimisation des traitements précoces -- en recueillant des données approfondies et en comparant les pratiques entre hôpitaux -- le développement et l'évaluation de nouvelles thérapies pour réparer les lésions cérébrales, un accompagnement soutenu des parents tout au long du parcours de soins, ainsi que la formation de la prochaine génération de médecins et de scientifiques appelés à prendre soin de ces nourrissons vulnérables.

