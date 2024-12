BRAMPTON, ON, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La fonction de la Chaîne d'approvisionnement de Les Compagnies Loblaw Limitée est fière d'annoncer un partenariat passionnant avec la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) afin de promouvoir davantage l'équité sociale et d'inspirer la prochaine génération d'athlètes. Cette commandite de 220 000 $ souligne l'engagement de cette fonction à soutenir les femmes, tant dans le sport que dans la communauté en général.

« Nous sommes fiers d'être une entreprise canadienne et, comme tant d'autres Canadiens, nous sommes passionnés par le hockey - surtout lorsqu'il contribue à inspirer les femmes et les jeunes athlètes partout au pays », a déclaré Rob Wiebe, Chef de l'administration chez Les Compagnies Loblaw Limitée. « Ce partenariat témoigne de notre engagement à l'égard de l'inclusion et de la représentation, ainsi qu'à l'égard de la création d'occasions d'emploi pour les femmes partout au pays. »

Ce partenariat entre la LPHF et la Chaîne d'approvisionnement de Loblaw s'inscrit dans la continuité de l'engagement global de l'entreprise à faire progresser l'équité sociale. L'entreprise a fait d'importants progrès au cours des dernières années, les femmes représentant la moitié de son effectif, dont 46 % des postes de gestion et 39 % des postes de direction. Loblaw a récemment été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs par Corporation Média inc. et l'un des employeurs ayant le meilleur parc de véhicules en 2024 par Trucking HR Canada.

La Chaîne d'approvisionnement de Loblaw s'est engagée à bâtir une main-d'œuvre plus inclusive en recrutant activement des femmes dans tous ses secteurs, y compris les activités d'entreposage, le transport, la logistique et la gestion. Pour soutenir les femmes dans leur carrière au sein de la chaîne d'approvisionnement, l'entreprise offre des programmes de mentorat, de la formation en leadership et des occasions de perfectionnement des compétences. En plus d'offrir des programmes, la Chaîne d'approvisionnement de Loblaw s'engage à favoriser une culture positive et encourageante où les femmes se sentent respectées et habilitées à atteindre leur plein potentiel.

Dans le cadre de ce passionnant partenariat, la Chaîne d'approvisionnement de Loblaw bénéficiera d'une visibilité accrue à la Place TD d'Ottawa le 3 décembre, lors du très attendu match entre les Sceptres de Toronto et la Charge d'Ottawa, surnommé le « Duel de l'Ontario ». Les amateurs qui assisteront aux matchs tout au long de la saison peuvent s'attendre à voir des activations dans l'aréna tout en apprenant comment faire progresser leur carrière avec l'équipe de la Chaîne d'approvisionnement de Loblaw.

Les Compagnies Loblaw Limitée offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du PrésidentMD, sans nomMD, LoblawsMD, Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, T&TMD, Joe FreshMD, PC ExpressMC et PC FinanceMD. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC OptimumMC, compte plus de 16 millions de membres actifs et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

