La FMSQ lève le rideau sur un système malade

QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) lance vendredi sa nouvelle campagne publicitaireC'est malade, un appel vibrant à donner aux médecins spécialistes les ressources, les outils et les équipes dont ils ont besoin pour soigner la population. Avec la participation de l'animateur Pierre-Yves Lord, C'est malade se déploie à la télévision, à la radio, dans les journaux et sur le web.

À travers sa campagne, la FMSQ lève le rideau sur la réalité d'un système à bout de souffle, où les spécialistes continuent de se battre quotidiennement pour la santé de leurs patients, malgré l'insuffisance des ressources, la vétusté des infrastructures et la lourdeur bureaucratique. Elle appelle à un changement de dynamique afin que la collaboration, le support et l'écoute soient priorisés au profit d'un meilleur accès aux soins pour les Québécois.

« Derrière chaque consultation, chaque diagnostic et chaque traitement, il y a un médecin spécialiste qui se bat pour offrir des soins à ses patients. Ils le font malgré le manque de ressources, la constante centralisation du système et la bureaucratie lourde et omniprésente. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec les bons outils ainsi qu'un système organisé et fonctionnel. Les médecins veulent et sont prêts à en faire plus, mais on doit leur donner les moyens de le faire. », affirme le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ.

La diffusion de la campagne C'est malade débute dès cette semaine à la télévision, à la radio et sur le web, et ce partout au Québec.

Une série de balados sur la réalité médicale au Québec

La campagne prévoit également la diffusion de balados animés par Pierre-Yves Lord. Disponible tant sous format audio que vidéo, cette série donne la parole à des médecins et personnalités publiques qui partagent leurs expériences et leur vision du système de santé québécois.

« Nos médecins spécialistes tiennent le réseau à bout de bras, souvent dans des conditions et avec des outils anachroniques. Cette campagne montre leur engagement, leur résilience et leur humanité, mais surtout, elle pose une question simple : qu'attend-on pour leur donner les outils nécessaires ? », souligne Pierre-Yves Lord, animateur du balado associé à la campagne.

Le balado C'est malade sera disponible en ligne sur les plateformes numériques et sur le site web de la campagne : cestmalade.org.

Pour consulter les différents éléments de la campagne : https://ln5.sync.com/dl/eec2b3380#vkj9dwit-reyvkv6p-x4vjf49w-keah4rvg

