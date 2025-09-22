La FMSQ dénonce les menaces de loi spéciale et réitère sa volonté de négocier

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) déplore la menace de loi spéciale brandie par le premier ministre et réfute les accusations selon lesquelles elle refuserait de négocier. Seulement la semaine dernière, deux rencontres ont eu lieu avec les représentants du gouvernement. Malheureusement, les pourparlers se sont heurtés au même refus systématique de discuter des vrais enjeux en médecine spécialisée, le gouvernement répétant qu'il préfère imposer son PL106.

Les demandes de la FMSQ demeurent claires : la tenue de véritables négociations menées de bonne foi, à l'instar des discussions s'étant tenues durant l'été qui avaient permis plusieurs avancées, et des engagements gouvernementaux visant à fournir aux médecins spécialistes les outils nécessaires afin de soigner leurs patients.

« J'ose croire que le Premier ministre souhaite lui aussi une entente négociée plutôt qu'imposée aux médecins spécialistes. Il n'est pas sans savoir que l'approche coercitive et légaliste du ministre de la Santé mène son gouvernement droit vers le mur. Nous ne demandons rien de déraisonnable. La FMSQ réitère qu'elle est disponible et prête à négocier, mais pas sous le coup de la menace », a déclaré le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ.

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Source : Direction des Affaires publiques et des Communications, Fédération des médecins spécialistes du Québec, Ligne média : 514 350-5160 / [email protected]