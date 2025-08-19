La FMSQ dénonce avec vigueur les propos du ministre Dubé

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) déplore les propos erronés tenus aujourd'hui par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, des pourparlers sérieux et constructifs avec les représentants gouvernementaux autorisés ont eu lieu cet été permettant des avancées de part et d'autre ainsi que des discussions sur des propositions innovantes.

Malheureusement, le 7 août dernier, la Fédération a été informée que le ministre entendait aller de l'avant avec son projet de loi 106 au lieu de chercher des terrains d'entente. Cette décision démontre qu'il n'a jamais eu l'intention de négocier de bonne foi.

Les raisons de cette volte-face sont claires. Le ministre veut fixer des cibles, dont la FMSQ est prête à discuter, mais ne veut prendre aucun engagement quant aux moyens qui seraient mis en place pour soutenir l'atteinte de ces cibles par les médecins spécialistes.

« Nous avons toujours été prêts à discuter de cibles, mais on veut que le ministère de la Santé et Santé Québec prennent également des engagements. On ne peut pas, par exemple, exiger des spécialistes d'augmenter le nombre de chirurgies sans que les autorités gouvernementales s'engagent à ouvrir davantage de salles d'opération et à assurer la disponibilité des équipes pendant toute la journée. C'est la même chose du côté du CRDS. Cette imputabilité à sens unique n'est pas acceptable et ne le serait pas plus dans le secteur privé, si cher au ministre », a affirmé la Dre Corinne Leclercq, vice-présidente de la FMSQ.

Les instances de la Fédération seront convoquées

La Fédération a convoqué une réunion spéciale de ses instances pour les consulter concernant la possibilité d'intensifier les moyens de pression vu la rigidité personnelle du ministre. La FMSQ rappelle que plusieurs des enjeux soulevés par le ministre ont déjà été discutés avec le Conseil du Trésor au cours de l'été. Quant à la question de l'équité dans la rémunération entre les différentes spécialités, la Fédération y travaille avec rigueur depuis deux ans, avec l'appui d'experts indépendants. Le ministre a été invité, à plusieurs reprises, à recevoir un breffage détaillé, mais n'y a jamais donné suite.

La FMSQ réitère sa volonté de poursuivre les discussions pour améliorer concrètement l'accès et la qualité des soins, mais refuse le passage en force d'un projet de loi dont le ministre semble faire une affaire personnelle et qui ne tient pas compte de la réalité des équipes médicales et des besoins des patients.

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Source : Direction des Affaires publiques et des Communications, Fédération des médecins spécialistes du Québec, Ligne média : 514 350-5160 / [email protected]