LA FLOTTE DESGAGNÉS S'AGRANDIT ENCORE

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Desgagnés est heureuse et très fière d'annoncer l'ajout d'un autre navire à sa flotte. Acquis de son partenaire d'affaires allemand de longue date, Briese Schiffahrts, aussi connu par sa division commerciale BBC Chartering, ce navire est destiné à desservir les communautés et les industries isolées de l'Arctique canadien, tant au Nunavut qu'au Nunavik, la côte est canadienne ainsi que le marché international.

Arrivé à Québec en mai dernier, il a été mis sous pavillon canadien et débutera son premier voyage le 12 juin.

N/M JOHANE A. DESGAGNÉS au Port de Québec

M. Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction et actionnaire majoritaire de Desgagnés, se dit « très heureux de cette acquisition, créant plus de 40 emplois directs, qui améliore encore davantage la desserte maritime des communautés nordiques, permettant ainsi à Desgagnés de se maintenir comme chef de file des dessertes maritimes du Grand Nord qu'il dessert depuis presque 60 ans ».

« Ce navire-jumeau des Miena Desgagnés, Berthe A. Desgagnés et Annette A. Desgagnés est d'une longueur de 147 mètres, a un port en lourd de 12 395 tm et offre plus de 17 600 m³ de capacité de transport en cale, pouvant atteindre plus de 24 000 m³ en incluant le pont principal. Il est doté de deux grues de 250 tm chacune pouvant être jumelées pour lever 500 tonnes. Avec une classe de glace équivalente 1A et muni d'un moteur de 4 800 kW (6 436 chevaux), il atteint une vitesse de croisière de 13,5 nœuds. Ce transporteur de marchandises diverses, avec entrepont, spécialisé dans le transport de colis lourds et de marchandises pour projets spéciaux, s'inscrit dans la continuation du programme de développement et de croissance de Desgagnés, et comme le veut la tradition, son nom doit être très significatif », a déclaré M. Beaulieu.

Pour poursuivre dans sa lancée de mettre en valeur l'apport des femmes œuvrant souvent dans l'ombre mais dont la contribution à l'évolution de la compagnie a été importante, le navire porte le nom Johane A. Desgagnés, en hommage à Mme Johane Desjardins, conjointe de Louis-Marie Beaulieu. Johane a définitivement joué un rôle des plus significatifs dans l'évolution de Desgagnés, par son soutien indéfectible, sa grande compréhension, compassion et une patience sans fin envers son conjoint Louis-Marie, qui a souvent dû mettre de côté la vie familiale pour se consacrer à la gestion, au développement et à la croissance de Desgagnés.

Avec l'ajout du Marcellin A. Desgagnés en 2023 et des Annette A. Desgagnés et Berthe A. Desgagnés, acquis en 2024, Desgagnés aura investi, au cours des trois dernières années, plus de cent quarante millions de dollars dans l'expansion de sa flotte.

À propos de Desgagnés

Desgagnés, dont le siège social est à Québec, est un conglomérat qui se spécialise depuis le 19e siècle dans le transport maritime de vracs liquides, de marchandises générales, de vracs solides et de passagers. Ses activités s'étendent également aux services portuaires et logistiques intégrés, notamment la manutention de marchandises, l'entreposage et les opérations multimodales, à la réparation navale de même qu'à la location et à l'opération de machineries lourdes. Cette société exploite une flotte de 24 navires, dont 22 en propriété, qui sillonnent le réseau Saint-Laurent - Grands Lacs, l'est de l'Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que toutes les mers du globe. Avec un chiffre d'affaires approchant un demi-milliard de dollars, Desgagnés crée quelque 1300 emplois en haute saison avec une masse salariale annuelle de plus de 145 millions de dollars.

SOURCE Groupe Desgagnés inc.

Source : Mme Suzanne Laflèche, Groupe Desgagnés inc., Tél : (418) 692-1000, www.desgagnes.com