QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - DESGAGNÉS est heureuse de confirmer que les trois stagiaires de l'Institut maritime du Québec (IMQ) qui se trouvaient à bord des navires N/M Rosaire A. Desgagnés et N/M Miena Desgagnés, immobilisés dans le golfe Persique depuis le 28 février dernier, sont de retour au Québec.

En raison de l'incertitude persistante quant aux délais envisagés pour la mise en mise de place de mesures de sécurité permettant aux deux navires de quitter le golfe Persique via le détroit d'Ormuz, DESGAGNÉS, en collaboration avec l'IMQ, a mis en œuvre un plan de rapatriement pour les trois stagiaires à bord des deux navires. DESGAGNÉS, les agents maritimes locaux et les autorités saoudiennes ont travaillé de concert pour que les stagiaires puissent prendre en premier lieu un vol en toute sécurité en partance de l'Arabie Saoudite vers l'Europe, et par la suite, poursuivre leur voyage vers le Canada. L'IMQ a quant à lui fourni des services d'accompagnement aux stagiaires à bord et à leurs familles dès le début du conflit au Moyen-Orient et tout au long de la démarche de rapatriement, notamment sous forme de soutien psychosocial personnalisé selon le cas.

Les stagiaires se trouvaient à bord des deux navires de DESGAGNÉS dans le cadre d'un stage en mer lié à leur formation pour obtenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en Navigation et un brevet d'officier de pont émis par Transports Canada, tous deux requis pour entreprendre une carrière maritime à bord d'un navire de la marine marchande.

DESGAGNÉS remercie sincèrement les équipages à bord des N/M Rosaire A. Desgagnés et N/M Miena Desgagnés, les agents maritimes locaux et les autorités saoudiennes pour leur grande collaboration, qui a permis le rapatriement sécuritaire des stagiaires.

Afin de préserver leur tranquillité, les stagiaires et leurs familles souhaitent conserver l'anonymat. Ils n'accorderont donc aucune entrevue pour le moment.

Desgagnés se réjouit du dénouement de cette situation et souhaite un bon retour à la maison aux stagiaires, en les remerciant pour leur résilience pendant cette période tumultueuse.

À propos de Desgagnés

Desgagnés, dont le siège social est à Québec, est un conglomérat qui se spécialise depuis le 19e siècle dans le transport maritime de vracs liquides, de marchandises générales, de vracs solides et de passagers. Ses activités s'étendent également à la réparation navale de même qu'à la location et à l'opération de machineries lourdes. Cette société exploite une flotte de 21 navires qui sillonnent le réseau Saint-Laurent - Grands Lacs, l'est de l'Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que toutes les mers du globe. Avec un chiffre d'affaires de près de 500 millions de dollars, Desgagnés crée quelque 1200 emplois en haute saison avec une masse salariale dépassant les 150 millions de dollars.

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SOURCE Groupe Desgagnés inc.

Source : M. Serge Le Guellec, Groupe Desgagnés inc., Tél : 581-888-8920, Courriel : [email protected]