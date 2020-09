La bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les personnes noires , la bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les femmes noires et la bourse de journalisme FJC-CTV News pour les personnes noires offriront chacune une occasion unique à un journaliste noir en début de carrière, ayant d'un à dix ans d'expérience, d'être accueilli pendant six mois dans une salle de rédaction de CBC/Radio-Canada (en anglais ou en français) ou de CTV News à travers le pays. Les trois bénéficiaires recevront du mentorat et de la formation pour acquérir diverses compétences, y compris le montage vidéo et audio, la rédaction, la recherche et la production de rapports d'enquête.

« Nous sommes honorés d'offrir ces nouvelles bourses de recherche en partenariat avec CBC/Radio-Canada et CTV News afin de développer des talents émergents et de faire de la place pour plus de reportages provenant de la communauté noire dans les grands médias du Canada », a déclaré Natalie Turvey, présidente-directrice générale de la FJC.

« La personne qui présente le reportage est importante. Ce programme de bourses de recherche élargira l'éventail de voix et d'expériences que les Canadiens regardent, entendent et lisent dans les diverses collectivités du Canada. Cette occasion souligne le soutien de la FJC pour le développement d'une génération de leaders du monde des médias et de créateurs de contenu de la communauté noire à travers toute l'industrie. Ces occasions ne seraient pas possibles sans le généreux soutien de nos commanditaires fondateurs. »

« Toutes les institutions, y compris CBC/Radio-Canada, ont été appelées à en faire plus pour lutter contre le racisme et la discrimination systémiques à l'interne, et pour refléter réellement les Canadiens », a déclaré Matt Galloway, animateur de The Current à CBC Radio One et membre du conseil d'administration de la FJC. « C'est le temps d'agir. Mettons-nous au travail. J'ai hâte de voir ce que les titulaires de ces bourses nous réservent. »

Chaque bénéficiaire recevra une allocation à temps plein et rédigera ou produira un article ou une pièce pendant la durée de la bourse, qui sera pris en considération pour être publié ou diffusé par CBC/Radio-Canada et CTV News.

« Bell Média est très fière que CTV News soit partenaire fondateur du programme de bourses de journalisme FJC pour les personnes noires », a déclaré Randy Lennox, président de Bell Média. « Grâce à cette expansion de notre partenariat continu avec la Fondation pour le journalisme canadien, ce programme apportera des perspectives plus larges à nos équipes, améliorera notre couverture en diffusant des reportages importants et aidera à ouvrir la voie à un groupe plus diversifié de futurs leaders du journalisme canadien. »

« C'est pour nous un honneur de piloter cette initiative en collaboration avec la Fondation pour le journalisme canadien », a déclaré Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada. « Ces bourses offertes à des journalistes noirs francophones et anglophones de partout au pays sont un autre moyen de nous assurer que les Canadiens noirs se reconnaissent dans notre effectif et dans nos contenus. C'est ainsi que nous servons les Canadiens. »

Ce prix s'inspire du programme de bourses en journalisme pour Autochtones de la FJC-CBC, qui a contribué à promouvoir la carrière de 11 journalistes autochtones depuis 2014.

À l'avenir, la FJC prévoit élargir son programme de bourses de journalisme pour les personnes noires avec d'autres grands organismes médiatiques partout au pays.

Les demandes seront acceptées à compter du 18 janvier 2021.

Les bénéficiaires sont généralement reconnus lors des prix annuels de la FJC, qui ont lieu en juin à Toronto.

Remerciements pour l'appui généreux des commanditaires fondateurs :

- Lululemon pour la bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les personnes noires;

- Aritzia pour la bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les femmes noires;

- BMO Groupe financier pour la bourse de journalisme FJC-CTV News pour les personnes noires.



À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien promeut, célèbre et encourage l'excellence dans le monde du journalisme. La fondation organise un prestigieux programme annuel de remise de prix et de bourses, organisant un gala où les chefs de file de l'industrie, les journalistes et les entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Grâce aux « J-Talks » mensuels, une série dans laquelle parlent des conférenciers publics, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis constants pour les médias à l'ère numérique. La fondation encourage également les possibilités en matière d'éducation, de formation et de recherche en journalisme.

