La FJC lance le Prix FJC Edward Burtynsky pour le photojournalisme climatique

TORONTO, le 15 déc. 2022 /CNW/ - La Fondation pour le journalisme canadien (FJC) a lancé aujourd'hui le nouveau prix FJC Edward Burtynsky pour le photojournalisme climatique , qui célèbre la photographie climatique provocatrice, percutante et inspirante du monde entier. Le prix reconnaît une image unique qui permet aux gens de mieux comprendre les causes et les effets de la crise climatique et inspire les citoyens à agir et à vivre de manière durable.

Le gagnant recevra un prix de 5 000 $, présenté lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la Fondation pour le journalisme canadien à Toronto.

« La FJC est ravie de lancer ce prix important et opportun nommé en l'honneur de l'un des photographes les plus accomplis au monde. Comprendre les changements climatiques et y faire face est une question d'une importance primordiale, et des images convaincantes nous aident à comprendre l'ampleur de la menace et nous inspirent à agir », a déclaré Natalie Turvey, présidente et directrice générale de la FJC.

Les soumissions sont ouvertes aux photojournalistes professionnels canadiens employés par les médias canadiens ou travaillant à la pige. La date limite de soumission est le 20 janvier 2023.

Les critères de soumission sont les suivants :

L'image doit se rapporter à la crise climatique ou montrer des personnes qui sont touchées par la crise climatique ou qui essaient d'inverser ou d'atténuer le changement climatique;

L'image doit avoir été prise entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2022;

Les candidats doivent inclure une description de l'image (maximum de 250 mots) avec leur soumission;

Les candidats doivent inclure leur curriculum vitae (CV) avec leur soumission;

Une image par soumission et une candidature par personne.

« Je suis très heureux de participer au lancement de ce nouveau prix important avec la Fondation pour le journalisme canadien », a déclaré Edward Burtynsky. « Le pouvoir de l'image photographique à l'heure actuelle est indéniable et représente une opportunité intégrale pour l'intersection de l'art, de la narration et du discours scientifique alors que nous cherchons à reconnaître l'excellence et l'impact en matière de crise climatique. J'ai hâte de célébrer les photographes qui ont concentré leur objectif sur ce sujet. »

