La FJC, ÉCJ et le MJP lancent un programme de bourses de 200 000 $ pour les étudiants en journalisme

« La FJC est ravie de s'associer à J-Schools Canada-Écoles-J Canada et au Meta Journalism Project pour lancer ce programme important et opportun visant à soutenir les journalistes émergents », déclare la présidente et directrice générale de la FJC, Natalie Turvey.

La FJC administrera le programme en transférant des dépôts d'un montant estimé entre 8 000 $ et 12 000 $ à chaque membre approuvé de JSC-ÉJC, qui les distribuera aux étudiants en montants se situant entre 2 000 $ et 5 000 $. La bourse est offerte aux étudiants à temps plein ou à temps partiel qui suivent un programme de journalisme menant à un grade ou un diplôme, offert par un membre de JSC-ÉJC. Les étudiants peuvent utiliser la bourse pour participer à des initiatives de développement de carrière, telles qu'approuvées par leur établissement, pendant l'année universitaire 2022-2023.

« Les occasions liées à la carrière sont une préparation essentielle au travail dans le journalisme », déclare Tim Currie, vice-président de J-Schools Canada-Écoles-J Canada. « Mais tous les étudiants n'y ont pas un accès égal. Écoles-J Canada est fière d'être une partenaire qui aide davantage d'étudiants à travers le Canada à acquérir une expérience professionnelle précieuse dans le cadre de leurs études. »

La FJC et JSC-ÉJC sont reconnaissantes du soutien du Meta Journalism Project qui finance cette initiative et aide les étudiants en journalisme à vivre des expériences formatrices qui font progresser l'industrie dans son ensemble.

« Le programme de bourses pour journalistes émergents aidera les étudiants de tout le Canada à se concentrer sur l'acquisition des expériences nécessaires pour bâtir leur carrière en journalisme, tout en allégeant certains fardeaux financiers », déclare Marc Dinsdale, chef des partenariats avec les médias, Canada, Meta. « Dans le cadre de notre engagement continu à soutenir un écosystème de nouvelles florissant au Canada, nous sommes heureux de nous associer à la Fondation pour le journalisme canadien et à J-Schools Canada-Écoles-J Canada dans le cadre de cette initiative visant à soutenir la prochaine génération de journalistes au Canada. »

Les programmes membres de JSC-ÉJC sont invités à poser leur candidature pour la bourse en soumettant des demandes à J-Schools Canada-Écoles-J Canada ici.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Fondation pour le journalisme canadien.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien encourage, célèbre et facilite l'excellence en journalisme. La fondation gère un prestigieux programme annuel de récompenses et de bourses, qui comprend un gala de l'industrie où les dirigeants de l'information, les journalistes et les entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Par l'entremise de J-Talks mensuels, une série de conférences destinées au public, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, le monde des affaires, les universitaires et les étudiants concernant le rôle des médias dans la société canadienne et ses défis constants à l'ère numérique. La fondation encourage également les occasions pour l'éducation, la formation et la recherche en journalisme.

Liens associés

https://cjf-fjc.ca/fr

SOURCE La Fondation pour le journalisme canadien

Renseignements: Natalie Turvey, présidente et directrice générale, Fondation pour le journalisme canadien [email protected]; Tim Currie, vice-président/trésorier, J-Schools Canada-Écoles-J Canada, [email protected]