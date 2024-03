La FIQ demande à Christian Dubé que l'expertise des professionnelles en soins soit reconnue dans le cadre de la négociation

MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec--FIQ a tenu aujourd'hui une action de mobilisation devant le bureau du ministre de la Santé, Christian Dubé, au centre-ville de Montréal. L'action de ce matin représente le point culminant d'une opération qui s'est échelonnée sur les quatre dernières semaines où la FIQ a exhorté les députés et ministres de la CAQ à faire pression sur le gouvernement au nom de la santé de leurs citoyens. Ce matin, c'est M. Dubé que nous interpellons afin qu'il pousse ses collègues à trouver des solutions pour régler la négociation le plus rapidement possible.

Les conditions de travail des membres de la FIQ sont directement liées aux conditions de soins des Québécoises et des Québécois. Il est de la responsabilité du ministre de la Santé de s'assurer que les offres du gouvernement améliorent significativement les conditions de travail des professionnelles en soins du Québec, représentées à plus de 90 % par la FIQ. L'espoir de la FIQ est aussi que ces offres convainquent les professionnelles en soins qui avaient quitté le réseau de revenir, et pour les nouvelles de choisir des professions en santé. « Le Québec est maintenant aux couleurs de la FIQ : il est temps que ce gouvernement passe de la parole aux actes. Depuis plusieurs années, nos membres démontrent leur dévouement jour après jour. Il est maintenant temps de reconnaître leur expertise, et c'est pourquoi on somme le ministre Dubé de faire pression pour qu'on signe la meilleure entente possible », affirme la présidente de la FIQ, Julie Bouchard.

Maintenant que les ententes de principe des autres syndicats ont été adoptées, la FIQ rappelle à la partie patronale que les négociations pour les professionnelles en soins ne sont pas terminées. Il reste plusieurs enjeux importants sur lesquels il faut s'entendre, la FIQ demeure au rendez-vous et continuera à faire pression pour une entente, faisant écho à la détermination de ses membres qui exigent que les choses s'améliorent une bonne fois pour toutes sur le terrain.

