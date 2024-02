LONDRES, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une avancée importante vers la refonte économique, Coop Exchange, une plateforme de technologie financière avant-gardiste, annonce qu'elle a franchi avec succès l'étape du financement de pré-amorçage. Cette importante réalisation met en lumière le potentiel de Coop Exchange en tant qu'entreprise perturbatrice de taille dans le secteur de la finance coopérative et durable, comme en témoigne son impressionnante valorisation estimée à 10 millions de livres sterling (environ 17 millions $ CA) à ce stade précoce. Services financiers Co-operators limitée s'est avéré être le plus grand investisseur avec une contribution de plus de 2 millions $ CA, acquérant ainsi une participation de 12,4 %.

Coop Exchange est sur le point de révolutionner le secteur coopératif en offrant un accès sans pareil à de nouvelles sources de capitaux. En tant que plateforme mondiale, sa mission est de lutter contre l'inégalité des richesses en facilitant l'acquisition de parts de coopératives négociables et en encourageant la croissance des coopératives et des sociétés mutuelles d'assurance. Cette initiative intéresse au plus haut point les investisseuses et investisseurs d'impact ainsi que les gestionnaires de fonds durables, car elle permet l'association entre rendements financiers et impact social tangible.

L'objectif de Coop Exchange est de devenir une bourse réglementée qui permettra la cotation d'obligations, d'actions et d'instruments financiers coopératifs offrant un droit de vote restreint, conformément aux valeurs et aux principes coopératifs, mais également une participation aux excédents. Cette approche protège les investisseuses et investisseurs ainsi que le mouvement coopératif tout en donnant l'occasion aux gestionnaires de fonds durables d'accéder à un nouveau marché. Le modèle coopératif, qui est considéré comme le modèle d'entreprise le plus durable, sera au premier plan de cette nouvelle ère d'investissement. Coop Exchange offre aux gestionnaires de fonds une occasion unique d'accéder à ce marché important des entreprises durables et peut-être à un nouveau marché de conversion d'entreprises privées.

Stephen Gill, chef de la direction, Coop Exchange : « À une époque où les capitaux coopératifs prennent une importance majeure, Coop Exchange émerge en tant qu'acteur unique et essentiel, en donnant accès à un nouveau marché pour la finance durable. Le fait que Co-operators mène notre cycle de pré-amorçage témoigne de sa nature prospective et coopérative, et ce partenariat nous comble de joie. » [Traduction libre]

« Nous sommes l'un des plus grands investisseurs d'impact au monde, et l'arrimage entre la sécurité financière et les retombées sociales positives est à la base de notre modèle d'affaires. Notre investissement dans Coop Exchange est un prolongement prospectif de notre raison d'être. L'année dernière, par le biais d'un sondage, nous avons constaté que plus de 60 % de notre marché aimerait que ses investissements reflètent ses valeurs, mais il considère que les possibilités sont limitées et que le coût des primes constitue un obstacle. Notre soutien à une bourse dédiée aux entreprises qui reflètent ces valeurs permettra de faire tomber les barrières et d'accélérer la transition vers une économie plus durable. » [Traduction libre]

« Cette nouvelle plateforme a le potentiel de faciliter considérablement l'obtention de capitaux par les coopératives et le rythme auquel elles peuvent le faire. C'est une fierté d'être le premier investisseur et partenaire coopératif de Coop Exchange. Ce partenariat nous permet de démontrer visiblement notre stratégie d'innovation et de croissance, notre volonté de voir réussir davantage d'entreprises d'impact, et notre attachement à l'égard du modèle coopératif. » [Traduction libre]

Avec son approche novatrice et durable, Coop Exchange est en position de redéfinir le secteur de l'investissement coopératif. Son engagement pour la croissance inclusive, la durabilité et la répartition équitable des richesses la place à l'avant-garde du nouveau paradigme économique.

À propos de Coop Exchange :

Coop Exchange est une jeune entreprise dont le siège social se situe à Londres, au Royaume-Uni, et le bureau européen, à Malte. Sa mission est de remédier à l'inégalité des richesses en développant l'économie coopérative - fournissant aux coops un accès à de nouvelles sources de capitaux - et en permettant à tout le monde d'acquérir des parts de coopératives négociables. Elle est dirigée par un conseil d'administration solide et expérimenté, composé de représentantes et représentantes du secteur, notamment : Ben Reid OBE, membre du conseil d'administration de l'ACI, Dame Pauline Green, ancienne représentante au Parlement européen et présidente de l'ACI (de 2009 à 2015), Shaun Tarbuck, chef de la direction de l'ICMIF, et Barry O'Dwyer, chef de la direction du Royal London Group, la plus grande société mutuelle d'assurance du Royaume-Uni. www.coop.exchange

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 59 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 78 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour de plus amples renseignements, visitez le site cooperators.ca.

