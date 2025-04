L'entreprise est reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Manitoba, l'un des employeurs

WINNIPEG, MB, le 22 avril 2025 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au classement des meilleurs employeurs de 2025, selon Mediacorp Canada Inc. (Mediacorp) dans plusieurs catégories, y compris les meilleurs employeurs au Manitoba, les employeurs les plus écolos au Canada et les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada. Mediacorp établit des classements dans plusieurs compétitions présentant un intérêt particulier ou d'envergure régionale, afin de reconnaître les entreprises qui offrent à leur personnel un milieu de travail exceptionnel et des politiques de ressources humaines progressistes.

« Être inclus parmi les meilleurs employeurs dans plusieurs catégories par Mediacorp est un grand honneur et un témoignage des efforts continus de nos employés et conseillers pour créer une organisation inclusive et axée sur la performance où chacun se sent valorisé », a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction, Financière IGM.

Pour la quatrième année consécutive, IGM a été nommée l'un des meilleurs employeurs au Manitoba. IGM et IG Gestion de patrimoine ayant toutes les deux leur siège social à Winnipeg, cette reconnaissance soutient l'engagement continu d'IGM à redonner à la collectivité du Manitoba qui est son foyer depuis près de 100 ans. IGM est reconnue pour son engagement envers la collectivité au Manitoba, son environnement de travail, ses avantages sociaux, financiers et familiaux, ainsi que l'engagement de l'entreprise envers les occasions de formation continue pour les employés.

IGM a également été nommée l'un des employeurs les plus écolos au Canada pour une deuxième année d'affilée. Cette reconnaissance reflète l'engagement de l'entreprise envers la durabilité au travail et la gestion d'une empreinte environnementale réduite. Cela inclut les progrès de l'entreprise dans l'élimination des articles à usage unique dans ses bureaux, la participation à des initiatives de recyclage et de don pour détourner des centaines de tonnes de déchets des sites d'enfouissement, et la promotion d'activités de bénévolat dirigées par les employés, telles que des nettoyages communautaires et la plantation d'arbres.

Reconnaissant les efforts de l'entreprise pour favoriser et maintenir un milieu de travail axé sur la diversité, l'équité et l'inclusion, IGM a également été incluse pour la troisième année consécutive au palmarès des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada. IGM a publié son premier Plan d'action pour la réconciliation et a priorisé l'action en faveur de la réconciliation avec les Autochtones dans le cadre de sa stratégie de développement durable. L'organisation continue également d'accorder la priorité à l'accessibilité au moyen d'une conception, de politiques et de pratiques inclusives qui permettent aux personnes ayant diverses capacités d'accéder au milieu de travail et de s'y engager pleinement. IGM compte plus de 600 employés activement engagés dans la stimulation du changement opérationnel grâce à leur participation à sept groupes-ressources différents.

« À IGM, notre engagement à favoriser un milieu de travail inclusif, durable et favorable est au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Cynthia Currie, vice-présidente exécutive et cheffe des ressources humaines, Financière IGM. « Nous sommes incroyablement fiers des réalisations de notre équipe et restons déterminés à créer un environnement où chacun peut s'épanouir et contribuer à notre succès continu. »

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 275 milliards de dollars au 31 mars 2025. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

