TORONTO et ZURICH, Suisse, le 18 janv. 2021 /CNW/ - La Financière Foresters™ (Foresters) a annoncé aujourd'hui qu'elle fait équipe avec dacadoo ag (dacadoo) - société assurtech zurichoise spécialisée en mobilisation en vue de la santé numérique et en quantification des risques sanitaires - dans le but de fonder une plateforme qui récompenserait et habiliterait les membres de Foresters adoptant un mode de vie favorisant les aspects essentiels du bien-être global, soit les volets physique, mental et communautaire.

Foresters est un assureur vie pas comme les autres. En effet, il constitue une société de secours mutuel ayant pour mission d'enrichir le bien-être de ses membres et de leur collectivité. C'est là sa motivation depuis plus de 146 ans. Cette initiative réalisera la mission de Foresters en proposant à ses membres un service moderne, plaisant et adaptable, conforme à ses objectifs de secours mutuel.

« Aujourd'hui, un grand nombre de plateformes d'assurtech mettent l'accent sur les aspects physique et mental de la santé, mais négligent l'importance d'avoir un objectif et de faire œuvre utile qui, pourtant, contribuent largement au bien-être, déclare Jim Boyle, président et chef de la direction de Foresters. Notre plateforme, qui intégrera tous ces éléments, se démarque en ce qu'elle est offerte à tous les membres et non seulement aux nouveaux membres. »

SMRO (HERO en anglais)

La plateforme conjointe de Foresters et de dacadoo recourt à des applications portables et à la science de l'étude du comportement pour mobiliser personnellement les membres. Un coach numérique interactif en santé encourage les usagers à utiliser la plateforme et à se mobiliser les uns les autres afin de réaliser les objectifs santé à long terme et d'inciter le travail communautaire. Chaque fois qu'ils progresseront, les membres accumuleront des points qu'ils pourront échanger contre les milliers de récompenses offertes par le magasin en ligne : marchandise (tablettes, montres intelligentes, etc.), cartes-cadeaux, dons de charité.

La plateforme propose le service SMRO (HERO en anglais) : bénéfices pour la Santé, activités Mobilisant les membres et leur famille, Récompenses prodiguées aux membres se démarquant par leurs accomplissements et occasions de faire Œuvre utile.

« Nos membres qui tentent d'améliorer leur bien-être tout en faisant du bénévolat sont des héros pour leur famille et leur collectivité, déclare M. Boyle. Étant un assureur vie qui croit en l'importance d'aider ceux qui aident leur prochain, nous sommes fiers de créer cette plateforme qui récompense nos membres de leur engagement et de leurs réalisations extraordinaires. »

Peter Ohnemus, président et chef de la direction de dacadoo, ajoute : « Nous sommes fiers d'avoir noué cette relation avec Foresters, le premier de nos partenaires qui est un assureur vie de secours mutuel, et nous avons hâte de proposer à ses membres des solutions personnalisées de calibre mondial. Notre entreprise, qui est un chef de file dans le secteur des solutions sanitaires numériques, est impatiente de collaborer avec Foresters à l'adoption d'une approche différenciée axée sur les objectifs. »

La stratégie Foresters : une assurance vie à vocation plus large

Cette initiative de dacadoo s'inscrit dans la stratégie de croissance de Foresters par l'intermédiaire de bénéfices de membre1, de produits et de services novateurs favorisant le bien-être tout au long de l'existence et se conforme à son objectif de secours mutuel, soit d'enrichir la vie des familles laborieuses et de leur communauté. C'est ce qu'on appelle une assurance vie à vocation plus large.

Les bénéfices de membre1 comprennent des bourses d'études sur concours, des bénéfices pour orphelins, le recours gratuit à des outils de gestion du diabète, des ressources d'apprentissage et de perfectionnement, ainsi que des services Web de préparation de documents juridiques. Ils comportent également des occasions de faire œuvre utile en pratiquant des activités à l'échelle locale, comme la construction de terrains de jeu, essentiellement grâce à des subventions d'engagement communautaire. Programme de subvention récent, Aide en cas de crise, a donné plus de 500 000 $ aux membres de Foresters afin de les aider à venir en aide à leur communauté tout en se protégeant de la COVID-19.

Foresters prévoit de lancer en 2021 sa nouvelle plateforme dont profiteront tous ses membres.

À propos de la Financière Foresters

Depuis 1874, la Financière Foresters offre des services financiers socialement responsables aux particuliers et aux familles. La société comprend L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société d'aide mutuelle non confessionnelle. Foresters est une société aux objectifs bien définis qui vise à augmenter le bien-être de la famille et de la communauté. Elle offre des produits d'assurance à plus de trois millions de membres et de clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle vient de faire l'acquisition de Plan de protection du Canada afin de renforcer son leadership dans le secteur de la distribution partout au Canada. Depuis 20 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers obtient la cote « A » (excellente) de la société A.M2.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à foresters.com/fr-ca.

À propos de dacadoo

dacadoo prête sa plateforme numérique de mobilisation sanitaire, notamment son Indice de Santé, aux exploitants interentreprises dans le domaine des assurances vie et santé. Cette société propose des solutions d'assurtech et de technologie de la santé à plus de 35 des 100 assureurs vie et santé principaux aux quatre coins du monde. Disponible en plus de 16 langues, la technologie de dacadoo constitue une solution marque blanche entièrement personnalisable. Les clients peuvent l'intégrer dans leurs produits grâce à un automate programmable industriel. Dans le cadre de son slogan « Connecter. Mesurer. Impliquer. », la société dacadoo aide les assureurs vie et santé à inciter leurs clients à adopter un mode de vie plus sain grâce à sa plateforme de logiciel-service numérique de mobilisation sanitaire. De plus, son Risk Engine calcule en temps réel les risques relatifs de mortalité et de morbidité. Comptant plus de 115 employés en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique, elle a déposé plus de 100 brevets portant sur ses solutions numériques dans les domaines de l'assurance vie et santé.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à www.dacadoo.com/?lang=fr.

