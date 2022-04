MONTRÉAL, QC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Financière Fairstone Inc. (la « Financière Fairstone » ou l'« Entreprise »), un chef de file canadien en matière de solutions de crédit responsables, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une entente pour acquérir toutes les actions émises et en circulation de EdenPark Inc. (« EdenPark »), une société basée en Ontario qui offre du financement automobile aux clients de quasi premier ordre à travers le Canada.

« Cette transaction s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance et notre plan de création de valeur. Elle permettra d'asseoir fermement notre position sur le marché en tant qu'acteur majeur du secteur du financement automobile, tout en ajoutant une plateforme croissante et concurrentielle qui s'appuie sur un réseau de concessionnaires important », a déclaré Scott Wood, président et chef de direction à la Financière Fairstone. « Alors que nous continuons d'étendre considérablement notre présence sur le marché du financement automobile, nous sommes très heureux d'accueillir Mark Eleoff et l'équipe chevronnée de EdenPark. »

« Nous sommes très heureux de poursuivre le développement de nos activités déjà très performantes sous l'égide de la Financière Fairstone », a déclaré Mark Eleoff, chef de la direction de EdenPark. « Grâce à nos forces combinées, à notre expertise et à notre vaste expérience, nous sommes désormais beaucoup plus compétitifs et de mieux en mieux positionnés pour répondre à la demande croissante des services que nous offrons ».

Avec des créances d'environ 350 millions de dollars et un réseau national bien établi de plus de 4 000 concessionnaires automobiles préqualifiés, EdenPark est la plus grande société indépendante de financement automobile axée sur le segment des clients de quasi premier ordre à travers le Canada. Affichant une croissance rentable et constante depuis sa création, EdenPark continuera de mettre en œuvre son plan de croissance stratégique au sein de la Financière Fairstone.

Dans le cadre de cette transaction, EdenPark a eu recours à RBC Marchés des Capitaux comme conseiller financier et à Stikeman Elliott LLP comme conseiller juridique. Torys LLP était le conseiller juridique de la Financière Fairstone. L'acquisition est assujettie aux conditions de clôture habituelles, incluant l'approbation réglementaire.

À propos de la Financière Fairstone Inc.

La Financière Fairstone est un chef de file canadien en matière de solutions de crédit responsables depuis près de 100 ans. La Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada comptant, ensemble, plus de 1,5 million de clients et des actifs d'une valeur consolidée de 5 milliards de dollars. Avec près de 1 500 employés partout au pays, l'entreprise offre ses services par l'intermédiaire de ses deux secteurs d'activité : le crédit direct et le crédit indirect. L'offre de crédit direct propose aux clients de quasi premier ordre des prêts personnels non garantis, des prêts personnels garantis, des prêts hypothécaires ainsi que des produits complémentaires facultatifs comme l'assurance-crédit, le tout en ligne et dans plus de 240 succursales d'un océan à l'autre. L'offre de crédit indirect comprend des cartes de crédit, des programmes de récompense, du financement de détail au point de vente (PDV) chez les détaillants, ainsi que du financement automobile et de sports motorisés chez les concessionnaires. La Financière Fairstone se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal de 2022. Pour en savoir plus : www.fairstone.ca et www.duobank.com

À propos de EdenPark Inc.

L'entreprise EdenPark est une société de financement automobile canadienne basée en Ontario au service de plus de 4000 concessionnaires et de dizaines de milliers de consommateurs, d'un océan à l'autre, depuis 2012. EdenPark a été reconnue, année après année, comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada. L'équipe de EdenPark est composée de 120 professionnels qui cumulent des décennies d'expérience dans l'industrie financière centrée sur l'établissement de relations de confiance à long terme avec les concessionnaires automobiles et les consommateurs à travers le Canada. Pour en savoir plus : www.edenparkcanada.com.

SOURCE Financière Fairstone Inc.

