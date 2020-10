La Financière agricole du Québec, fière de contribuer à la croissance et à la protection des entreprises agricoles et agroalimentaires de Chaudière-Appalaches

LÉVIS, Qc, le 5 oct. 2020 /CNW/ - La Financière agricole du Québec dévoile aujourd'hui le bilan 2019-2020 de ses activités en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu auprès des entreprises agricoles de la Chaudière-Appalaches. Ces informations découlent du rapport annuel pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 mars 2020.

Des programmes de financement au service des entreprises agricoles et forestières

Plus de 267 millions de dollars en garanties de prêts

263,7 millions de dollars aux producteurs agricoles, dont 186 millions à des entreprises laitières et acéricoles



3,7 millions de dollars aux producteurs forestiers

309 projets admissibles à une subvention à l'investissement

Une aide financière directe et adaptée à la réalité des jeunes de la relève pour des projets structurants

89 subventions à des jeunes de la relève pour une somme de 2,2 millions de dollars

Tarifications avantageuses en financement et en assurance

Des programmes d'assurance et de protection du revenu diversifiés et avantageux

Près de 84 millions de dollars versés aux producteurs dans le cadre des programmes d'assurance et de protection du revenu couvrant la plupart des risques auxquels font face les entreprises agricoles

Assurance récolte (ASREC) (saison 2019)



2 152 clients assurés





Indemnités totales de 7,8 millions de dollars, dont 5,5 millions aux entreprises de céréales, maïs-grain et protéagineuses



Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA)



1 441 clients assurés





Compensations de 49,9 millions de dollars, principalement aux entreprises porcines



Agri-stabilité (année de participation 2018)



2 440 participants





Paiements de 10,7 millions de dollars



Agri-Québec Plus (année de participation 2018)



1 786 participants





Paiements de 2,2 millions de dollars



Agri-investissement (année de participation 2018)



3 662 participants





Contributions gouvernementales de 4,7 millions de dollars



Agri-Québec (année de participation 2018)



2 948 participants





Contributions gouvernementales de 8,3 millions de dollars

Citations

« Ce bilan met en lumière l'ensemble des mesures déployées par La Financière agricole pour soutenir les producteurs agricoles dans leurs activités. Grâce à ses interventions diversifiées, La Financière agricole s'avère un agent de développement économique important, permettant en outre d'assurer des conditions propices à la création et au maintien de nombreuses entreprises agricoles partout au Québec, ainsi que de plusieurs milliers d'emplois de qualité dans toutes nos régions. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Cette année, La Financière agricole a fait preuve à nouveau d'écoute et d'agilité pour mener à bien un grand nombre de projets qui renforcent ses programmes d'assurance et de protection du revenu, ainsi que ses programmes de financement. Les résultats obtenus démontrent le dynamisme déployé dans la mise en œuvre de solutions adaptées aux circonstances exceptionnelles vécues par les agricultrices et agriculteurs. Ils confirment également que notre organisation joue son rôle avec efficacité et efficience dans la réalisation de ses activités visant à soutenir et protéger la croissance des entreprises agricoles et agroalimentaires du Québec.»

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Avec un taux de satisfaction de 88 % accordé par notre clientèle à l'égard des services rendus par nos conseillers, cela confirme l'étroite relation d'affaires développée au fil des ans auprès des entreprises agricoles et forestières. Nos équipes proposent aux producteurs agricoles des solutions adaptées à leur besoin et s'inspirent des meilleures pratiques pour bien les accompagner sur le chemin de la réussite. »

Mme Virginie Simard, directrice régionale

La Financière agricole du Québec, c'est…

Une relation d'affaires avec près de 24 000 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Avoir la relève agricole au cœur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 10,8 millions de dollars accordés à 462 jeunes de cette relève

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture

Participer à l'essor économique du Québec et de ses régions avec :

Des valeurs assurées s'élevant à 4,1 milliards de dollars et le versement de 2 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques



Un portefeuille de garanties de prêts atteignant 5,78 milliards de dollars

