La Financière agricole du Québec en action pour les producteurs de la région de la Montérégie

Près de 368 millions de dollars en garanties de prêts aux producteurs agricoles, dont 248 millions à des entreprises laitières et céréalières

547 projets admissibles à une subvention à l'investissement

Une aide financière directe et adaptée à la réalité des jeunes de la relève pour des projets structurants

108 subventions à des jeunes de la relève pour une somme de 3,2 millions de dollars

Tarifications avantageuses en financement et en assurances

Des programmes d'assurance et de protection du revenu diversifiés et avantageux

Plus de 134 millions de dollars versés aux producteurs dans le cadre des programmes d'assurance et de protection du revenu couvrant la plupart des risques auxquels font face les entreprises agricoles

Assurance récolte (ASREC) (saison 2018)



2 978 clients assurés





Indemnités totales de 13,2 millions de dollars, dont 5,4 millions aux entreprises de cultures légumières



Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA)



1 367 clients assurés





Compensations de 61,3 millions de dollars, principalement aux entreprises porcines



Agri-stabilité



3 794 participants





Paiements de 7,6 millions de dollars



Agri-Québec Plus



3 323 participants





Paiements de 4,6 millions dollars



Agri-investissement



4 540 participants





Contributions gouvernementales de 12,2 millions de dollars



Agri-Québec



4 039 participants





Contributions gouvernementales de 35,3 millions de dollars

« Nous avons pour mission de soutenir et de promouvoir le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Nos interventions diversifiées font de nous un partenaire de la réussite des entreprises agricoles québécoises et nous sommes fiers d'y contribuer. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« La Financière agricole entretient une relation d'affaires avec près de 24 000 entreprises agricoles et forestières réparties dans toutes les régions du Québec. Les conseillers régionaux ont à cœur le succès des producteurs agricoles et s'estiment privilégiés de pouvoir collaborer au développement de leur entreprise. »

Mme Sonia Simard, directrice territoriale

La Financière agricole du Québec, c'est…

Une relation d'affaires avec près de 24 000 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Avoir la relève agricole au cœur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 13 millions de dollars accordés à 509 jeunes de cette relève

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture

Participer à l'essor économique du Québec et de ses régions :

Avec des valeurs assurées s'élevant à 3,87 milliards de dollars et le versement de 1,7 milliard de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques



Et un portefeuille de garanties de prêts atteignant 5,48 milliards de dollars

