La Financière agricole du Québec célèbre son 20e anniversaire de création

LÉVIS, QC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Depuis maintenant 20 ans, La Financière agricole du Québec (FADQ) a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire.

La création de la FADQ a permis de mettre en place un modèle inédit d’organisation au Québec réunissant l’expertise financière gouvernementale consacrée au milieu agricole au sein d’une même organisation gérée en partenariat avec le monde agricole. (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

La FADQ est la résultante d'un cheminement entrepris par l'ensemble du secteur agricole et agroalimentaire. Lors de la Conférence sur l'agriculture en 1998 et du Rendez-vous des décideurs en 1999, il a été convenu de moderniser les outils financiers gouvernementaux destinés au secteur agricole. C'est ainsi qu'une idée audacieuse a germé, avec l'adhésion de l'Union des producteurs agricoles (UPA) en partenariat d'affaires, qui a mené à l'adoption, à l'Assemblée nationale, du projet de loi permettant la création de la FADQ.

L'organisation est le fruit du regroupement de la Société de financement agricole et la Régie des assurances agricoles du Québec. Cette constitution permettait alors de mettre en place un modèle inédit d'organisation au Québec réunissant l'expertise financière gouvernementale consacrée au milieu agricole au sein d'une même organisation gérée en partenariat avec le monde agricole. L'objectif : une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu. Cela représentait certes un défi important. Grâce à l'apport du personnel, les difficultés rencontrées ont fait place à une dynamique d'affaires ayant comme but commun le développement du secteur agricole et agroalimentaire.

Au fil des années, parmi les réussites et à travers les crises, le personnel a su cheminer et redoubler d'efforts pour élever ses standards au bénéfice de sa clientèle. Maintenant 20 ans suivant sa création, l'organisation est constituée d'une grande équipe soucieuse des besoins des entrepreneurs agricoles et des enjeux en agriculture aux quatre coins du Québec.

Citations

« Ces jours-ci, nous célébrons le 20e anniversaire de création de La Financière agricole du Québec. C'est une occasion additionnelle de souligner l'engagement du personnel et de remercier tous ceux qui ont pris part aux réalisations de l'organisation. C'est également un moment privilégié pour rappeler l'importance de son soutien à l'égard du secteur agricole et agroalimentaire sur l'ensemble du territoire québécois au cours des 20 dernières années. Cet anniversaire met en lumière le dévouement et l'expertise des membres de son personnel, et ce, au bénéfice des entreprises agricoles. »

Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Créée au début des années 2000, La Financière agricole du Québec a su forger sa place auprès des entreprises du secteur agricole et agroalimentaire. À cet égard, elle s'est illustrée comme un partenaire incontournable et stratégique contribuant ainsi au rayonnement des entrepreneurs de ce secteur névralgique du Québec. Pour les années à venir, ils pourront continuer à compter sur le professionnalisme du personnel de la FADQ. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Quelques chiffres, d'hier à aujourd'hui

Au début des années 2000, La Financière agricole du Québec c'était…

Une relation d'affaires en financement avec 19 434 entreprises agricoles et forestières.

entreprises agricoles et forestières. Des valeurs assurées près de 3,8 milliards de dollars.

de dollars. 10 millions de dollars accordés à 432 jeunes entrepreneurs.

de dollars accordés à jeunes entrepreneurs. Un portefeuille de garanties de prêts atteignant 3,7 milliards de dollars.

Aujourd'hui, c'est…

Une relation d'affaires avec près de 24 000 entreprises agricoles et forestières.

entreprises agricoles et forestières. Des valeurs assurées s'élevant à 4,1 milliards de dollars.

de dollars. 10,8 millions de dollars accordés à 462 jeunes entrepreneurs.

de dollars accordés à jeunes entrepreneurs. Un portefeuille de garanties de prêts atteignant 5,78 milliards de dollars.

La FADQ en quelques dates

1998 à 2001

Tenue de la Conférence sur l'agriculture et du Rendez-vous des Décideurs ainsi que l'adoption de la Loi sur La Financière agricole du Québec



Début des opérations de la FADQ : regroupement de la Régie des assurances agricoles du Québec et de la Société de financement agricole

2002

Constitution de Capital Financière agricole inc. (CFAI), filiale d'investissement stratégique



Création du Centre d'études sur les coûts de production en agriculture (CECPA)

2003

Première année d'application du Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA)

2007 à 2013

Entrée en vigueur des programmes Agri-investissement, Agri-stabilité (remplace le PCSRA), Agri-Québec, Agri-Québec Plus

2011

Création du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA)

2019

Création de la Garantie de prêt levier



Obtention de la certification Employeur remarquable du Bureau de normalisation du Québec

2020

Création du Programme Investissement Croissance



Création de la Garantie de prêt Développement



Obtention de la distinction Grande Mention aux Prix performance Québec

Lien connexe

SOURCE La Financière agricole du Québec

Renseignements: Valérie Beaulieu, Conseillère en communications et relations médias, La Financière agricole du Québec, 418 834-6866, poste 6223, [email protected]

Liens connexes

http://www.fadq.qc.ca/