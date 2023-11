La fin du Publisac : moins surprenant que très inquiétant

LAVAL, QC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Dans cette crise qui affecte les médias depuis maintenant une dizaine d'années, voilà que TC Transcontinental annonce la fin définitive de son Publisac à compter du 1er février 2024, privant du même coup la presque totalité des propriétaires d'hebdomadaires indépendants membres d'Hebdos Québec de leur mode de distribution porte-à-porte à un coût accessible.

Une autre tuile tombe donc sur l'industrie des hebdos au Québec dans un contexte initié et précipité par l'adoption d'un règlement de l'administration Plante en mai dernier à Montréal, renversant le principe d'adhésion pour la distribution des circulaires sur son territoire avec pour conséquence d'entraîner la fin du Publisac.

« C'est un volet important de notre modèle d'affaires qui disparaît pour une très large majorité d'éditeurs au Québec », de commenter Benoit Chartier, président du conseil d'administration d'Hebdos Québec, ajoutant que « nos médias locaux et régionaux ont maintenant l'énorme défi de trouver une alternative viable pour résoudre leur problématique de distribution et d'atteindre leur lectorat le plus efficacement possible afin d'éviter de laisser place à un désert journalistique ».

Depuis la fin de la pandémie, le commerce local s'est affaibli. Nos médias ont dû composer avec une baisse importante des revenus publicitaires locaux et régionaux sans compter la domination abusive et scandaleuse des géants du Web, les défis reliés à la transformation numérique et d'autres enjeux majeurs reliés au recrutement et à la rétention de personnel dans les quatre secteurs d'activités que sont le contenu journalistique, les ventes, la production et la gestion elle-même.

Il a en été question à plusieurs reprises, mais plusieurs villes et/ou régions pourraient devenir des déserts journalistiques alors que nos médias ne pourront plus assumer la production de contenu original pertinent et de qualité.

« Les gouvernements devront se lever avant que nos régions du Québec se vident de leurs ressources journalistiques et que nos médias cessent d'être le porte-voix des communautés locales et régionales, qu'ils ne puissent plus protéger ce droit si précieux du public à l'information et jouer ce rôle si essentiel pour notre démocratie », renchérit M. Chartier.

La menace planait déjà depuis quelques mois pour notre regroupement de propriétaires d'hebdomadaires indépendants, mais ce dénouement arrive encore trop tôt. Il s'ajoute au poids énorme d'une crise des médias et accentue le danger de miner toute pérennité de nos médias. La capacité de résilience des éditeurs n'est pas illimitée et ils doivent, une fois de plus, adapter leur modèle d'affaires afin d'accomplir leur mission d'informer la population.

Fondée en 1932, Hebdos Québec est une association qui regroupe 115 journaux hebdomadaires locaux, tous détenus par des propriétaires indépendants et répartis à travers 16 régions de la province. L'organisme concentre ses actions vers la promotion et le développement de la presse hebdomadaire indépendante, elle soutient l'industrie et ses artisans. Membre du Conseil de presse du Québec, Hebdos Québec défend le droit du public à une information juste et objective. Ses membres comptent quelque 250 journalistes et pigistes, rejoignent environ quatre millions de lecteurs toutes les semaines avec plus de trois millions d'exemplaires chaque semaine. Quant aux plateformes numériques, elles comptent un total de plus de 14 millions de pages vues par mois et près de 6,7 millions de visiteurs uniques mensuellement.

