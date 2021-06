La filière avicole québécoise presse Exceldor et les syndiqués de reprendre l'abattage

LONGUEUIL, QC, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des producteurs d'œufs du Québec, les Producteurs d'œufs d'incubation du Québec, les Couvoiriers du Québec, l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière et les Éleveurs de volailles du Québec invitent Exceldor, les syndiqués et les autorités compétentes à trouver un moyen de reprendre les activités d'abattage, de façon à éviter que d'autres euthanasies de volailles à la ferme surviennent. La filière avicole a pris l'engagement de nourrir les consommateurs québécois, un contrat social d'envergure et qui fait la fierté de tous ses acteurs, membres et employés.

L'arrêt des activités d'abattage de l'usine qui sévit depuis le 23 mai 2021 fragilise ainsi l'approvisionnement de poulets pour les consommateurs. Elle a également amené l'ensemble des intervenants de la filière à revoir la planification de leurs activités et à procéder à l'euthanasie à la ferme de plus de 300 000 poulets et 90 000 poules pondeuses à ce jour. Dans un contexte où les acteurs de la filière joignent leurs efforts pour offrir en continu, aux consommateurs québécois, la juste quantité de poulets élevés avec soin et répondant aux exigences de qualité, l'euthanasie humanitaire non essentielle d'oiseaux et le détournement de la viande vers l'équarrissage qui en découle sont préoccupants.

L'année 2020 a fortement ébranlé la filière agroalimentaire québécoise qui a dû faire preuve de résilience et s'adapter à une conjoncture liée à la pandémie. Elle fut l'occasion pour l'ensemble de la population de mesurer l'importance de l'autonomie alimentaire et de la valeur des produits québécois. Dans ce contexte, mais également dans le souci d'éviter le gaspillage et maintenir la cohésion de la filière avicole, de l'oeuf jusqu'au marché, il est nécessaire d'assurer l'approvisionnement de volailles à l'ensemble des Québécois.

