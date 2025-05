Les Éleveurs de volailles du Québec félicitent le nouveau ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

LONGUEUIL, QC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Les Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) tiennent à féliciter le député de Malpeque, Heath MacDonald, à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada.

« Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et l'assurons de notre entière collaboration dans la poursuite d'un secteur agroalimentaire fort, durable et équitable pour les producteurs québécois et canadiens », a mentionné le président des EVQ, Benoît Fontaine.

Dans le contexte des futures négociations commerciales, notamment avec les États-Unis, les EVQ s'attendent à ce que le nouveau ministre défende avec fermeté l'intégrité de la gestion de l'offre. Il en va de la viabilité de notre agriculture et de la sécurité alimentaire du pays.

« En tant que représentants de plus de 700 familles d'éleveurs engagés dans la production de poulet et de dindon au Québec, il est impératif de rappeler l'importance capitale de la gestion de l'offre pour notre secteur. Ce modèle, fondé sur la stabilité, la prévisibilité et l'autosuffisance alimentaire, a démontré sa pertinence à maintes reprises. Il permet de garantir aux consommateurs québécois et canadiens des produits de qualité à prix raisonnable, tout en assurant une juste rémunération aux producteurs. Nous sommes convaincus que le ministre saura faire preuve de leadership pour maintenir les piliers de notre système agricole et éviter toute concession qui compromettrait l'avenir de nos fermes familiales », a ajouté M. Fontaine.

Les Éleveurs de volailles du Québec demeurent disponibles pour collaborer activement avec le ministre et son équipe afin de bâtir ensemble un avenir prospère pour l'agriculture canadienne.

JULIE DESBIENS

Directrice, Communications et Marketing

Les Éleveurs de volailles du Québec

555, boul. Roland-Therrien, bureau 250, Longueuil (Québec) J4H 4G1

T : 450 679-0540, poste 8624

[email protected]

SOURCE Les Éleveurs de volailles du Québec