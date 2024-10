Les Éleveurs de volailles du Québec annoncent une tendance positive dans la production de poulet

LONGUEUIL, QC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Les Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) sont heureux d'annoncer un mouvement positif au sein du monde avicole québécois. Au cours des 12 derniers mois, 25 agriculteurs provenant de secteurs variés tels que les grandes cultures, la production laitière ainsi que la production porcine se sont lancés dans l'élevage du poulet. Parmi ces nouveaux éleveurs, 11 ont acquis du quota de poulet pour la première fois lors de la dernière séance de vente tenue le 21 octobre 2024.

« Ces nouveaux aviculteurs apportent un vent de fraîcheur à la vie associative de l'organisation et enrichissent la dynamique collective. Il s'agit d'une excellente nouvelle, non seulement pour la fédération, mais aussi pour l'avenir de l'aviculture québécoise, qui bénéficie de cet intérêt grandissant pour l'élevage de poulet. », a déclaré Benoît Fontaine, président des EVQ.

Ce phénomène est directement lié à la mise en place d'un système centralisé de vente de quota (SCVQ) en 2019. L'achat de quota se fait en ligne sur le site du mandataire le Groupe AGÉCO, une firme indépendante qui assure l'impartialité dans l'attribution du quota. Ce mécanisme d'enchère permet une plus grande accessibilité à cette production en pleine croissance.

La gestion de l'offre : un moteur d'expansion

On ne peut donc que constater que la gestion de l'offre n'empêche aucunement l'entrée dans la production de poulet. Rappelons que ce système permet d'assurer un revenu stable aux producteurs et limite le gaspillage alimentaire.

« La gestion de l'offre assure une part importante du garde-manger des consommateurs québécois et, grâce à ce système, les éleveurs de volailles jouent un rôle essentiel dans la solution économique du Québec rural », ajoute Benoît Fontaine.

En somme, la gestion de l'offre favorise la consommation d'aliments locaux, produits par des gens d'ici, tout en générant des emplois et des retombées économiques pour nos régions. En 2024, l'industrie avicole du Québec a ainsi généré 28 641 emplois directs et a contribué à la hauteur de 2,05 G$ au PIB.

À propos des Éleveurs de volailles du Québec

Les Éleveurs de volailles du Québec représentent plus de 690 fermes, dont 623 titulaires de poulet et 161 titulaires de dindon, qui élèvent leurs oiseaux avec soin et en respectant des normes strictes de salubrité des aliments et de bien-être animal. Les EVQ sont fiers de leur importante contribution à l'économie régionale et nationale, entre autres par la création de milliers d'emplois, en plus d'offrir aux Québécois et aux Canadiens des aliments de premier choix, écoresponsables et qui s'inscrivent dans un régime alimentaire sain. Au quotidien, les EVQ ont à cœur d'offrir aux consommateurs d'ici des volailles respectant les plus hauts standards de qualité : toujours nourries aux grains, sans trace d'antibiotiques, élevée en liberté et sans hormones.

