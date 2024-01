La filiale NiVolt de Kinterra progresse vers le lancement d'une usine intégrée verticalement de matières premières pour batteries au Québec

NiVolt a démontré sa capacité à produire des produits de nickel de haute qualité pour l'industrie des batteries, en obtenant des taux de récupération par lixiviation supérieurs à 97 % pour le nickel et le cobalt.

NiVolt a réussi à produire un précipité d'hydroxyde mixte contenant plus de 45 % de nickel et de cobalt avec peu d'impuretés pour une évaluation potentielle par l'utilisateur final.

NiVolt procède à une étude de faisabilité et à la sélection d'un site pour l'infrastructure de deuxième transformation au Québec.

TORONTO, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Kinterra Capital (« Kinterra »), une société de capital-investissement qui investit et développe des actifs minéraux essentiels et des infrastructures stratégiques nécessaires à la transition énergétique, a annoncé aujourd'hui que sa société en portefeuille NiVolt Technologies Inc. (« NiVolt »), a fait des progrès significatifs vers son objectif de fournir des produits de nickel et de cobalt à la chaîne d'approvisionnement des batteries. NiVolt a produit avec succès un précipité d'hydroxyde mixte (« PHM ») et avance dans la réalisation d'une étude de faisabilité pour une installation hydrométallurgique dans la province de Québec, au Canada. L'installation de NiVolt convertira le concentré de nickel en PHM et en sulfate de nickel pour l'industrie des batteries de véhicules électriques (« VE »).

NiVolt a réalisé des progrès significatifs dans les tests hydrométallurgiques visant à optimiser les conditions de traitement et à évaluer les concentrés de nickel provenant des projets de nickel de Kinterra au Québec et en Australie, ainsi que les concentrés de tiers, avant les campagnes de l'usine pilote. Les faits saillants sont les suivants :

Le schéma de traitement comprend la lixiviation par oxydation sous pression (« LOX ») du concentré de nickel et la production intermédiaire de MHP pour alimenter la production de sulfate de nickel ;

Plus de 97% de récupération de nickel et de cobalt ont été obtenus par lixiviation LOX ; et

Le produit de PHM contient plus de 45 % de nickel et de cobalt avec peu d'impuretés.

« Les résultats de nos tests ont démontré qu'il est possible d'obtenir une récupération élevée du nickel et du cobalt par lixiviation et de produire un MHP de haute qualité », a déclaré Cory Kosinski, Vice-président des projets et des évaluations de NiVolt. « Nous sommes impatients de passer à l'étape de l'usine pilote pour valider les paramètres du procédé sur une base continue et générer les données de conception nécessaires pour l'usine commerciale. »

Kinterra investit et développe des projets de sulfure de nickel en Amérique du Nord et en Australie, dont le projet Dumont Nickel (« Dumont ») de Magneto Investments LP au Québec. Dumont est un projet minier de nickel et de cobalt à grande échelle, entièrement autorisé et prêt à démarrer, situé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec. Le projet a été conçu avec les meilleures références ESG de sa catégorie et est soutenu par de l'énergie hydroélectrique renouvelable, ce qui permet à Dumont d'avoir l'une des empreintes de gaz à effet de serre les plus faibles lorsqu'il est comparé à d'autres projets similaires.

«Nos investissements en amont dans l'exploitation de sulfure de nickel, couplés au procédé de NiVolt, ont le potentiel de créer une solution unique en son genre et intégrée pour la transformation de matériaux bruts pour batteries dans la province de Québec, ce qui soutiendra la participation du Québec à la transition énergétique et à la chaîne d'approvisionnement des batteries» a déclaré Cheryl Brandon, associée chez Kinterra.

NiVolt finalise les options de localisation pour la nouvelle installation au Québec. Les considérations principales pour la sélection du site incluent la proximité des produits entrants dans le procédé, la disponibilité des infrastructures et des services publics, ainsi que l'accès à des marchés du travail adéquats.

NiVolt, en collaboration avec Kinterra, continue de s'engager auprès de potentiels partenaires et de parties prenantes intéressées par les métaux au fur et à mesure que le développement progresse pour s'assurer que la conception de l'installation commerciale répond aux attentes du marché et de la chaîne d'approvisionnement.

« NiVolt contribuera à pallier la pénurie d'infrastructures de traitement de minéraux critiques en Amérique du Nord et en Europe pour répondre à la demande prévue de véhicules électriques, afin d'aider à réduire davantage les émissions de carbone» a déclaré Kamal Toor, associé chez Kinterra.

Le contenu technique scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Cory Kosinski, P. Eng., qui est une «personne qualifiée» tel que défini par le Règlement 43-101.

À propos de Kinterra Capital

Kinterra Capital est une société de capital-investissement basée à Toronto qui investit dans les personnes, les idées, les minéraux critiques et les infrastructures stratégiques nécessaires pour accélérer la transition énergétique. Kinterra utilise une expertise technique et transactionnelle significative spécifique au domaine pour identifier et gérer des investissements qui créent de la valeur pour les parties prenantes clés, tout en améliorant les communautés dans lesquelles nous opérons grâce à des partenariats significatifs. Chez Kinterra, nous nous concentrons sur l'innovation des idées, une analyse rigoureuse et une exécution de grande qualité pour réaliser des investissements qui créeront un avenir plus durable. Pour plus d'informations sur Kinterra Capital, veuillez visiter www.kinterracapital.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations dans ce communiqué de presse constituent des informations prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de mots tels que «continuer», «potentiel», «estimer», «attendre», «pouvoir», «vouloir», «pourrait», «devrait», «être» et des expressions similaires. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et les attentes de la direction de Kinterra à la date de ces déclarations. Bien que Kinterra croit que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut assurer que ces attentes s'avéreront exactes. Les déclarations prospectives sont sujettes à certains risques et incertitudes (connus et inconnus) qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés ou impliqués par de telles déclarations prospectives. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et ces déclarations prospectives ne devraient pas être interprétées ou considérées comme des garanties de résultats futurs.

