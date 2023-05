HOKITIKA, Nouvelle-Zélande, 29 mai 2023 /CNW/ - Le 23 mai, la filiale de Yili, Westland Milk Products, a tenu une cérémonie d'inauguration des travaux lançant la construction de son usine de lactoferrine à Hokitika, en Nouvelle-Zélande. Les coûts s'élèveront à 70 millions de dollars néo-zélandais (42,58 millions de dollars américains). Le ministre du Commerce, de l'Exportation et de l'Agriculture de la Nouvelle-Zélande et député de West-Coast Tasman, Damien O'Connor, le directeur général du ministère des Industries primaires, Ray Smith, l'ambassadeur de Chine en Nouvelle-Zélande, Wang Xiao Long, et le consul général de Chine à Christchurch, He Ying, ont assisté à la cérémonie.

Cérémonie d’inauguration – La filiale de Yili, Westland Milk Products, organise une cérémonie d’inauguration des travaux pour l’usine de lactoferrine en Nouvelle-Zélande (PRNewsfoto/Yili Group) Westland Milk Products à Hokitika, en Nouvelle-Zélande (PRNewsfoto/Yili Group)

Le chef de la direction de Westland, Richard Wyeth, a souhaité la bienvenue aux invités et leur a donné un aperçu du contexte du projet de lactoferrine. Le directeur résident de Yili Westland, Zhiqiang Li, a parlé de l'avantage sur le marché mondial que Westland et Yili tireraient de l'investissement de Yili dans la nouvelle usine de lactoferrine.

L'investissement permettra à Yili de se classer parmi les trois plus grandes entreprises mondiales dans la catégorie lactoferrine, avec une part de marché d'environ 10 %.

« Le lancement aujourd'hui du programme de lactoferrine fera de Westland l'un des principaux producteurs mondiaux d'ingrédients bioactifs très prisés, a déclaré Zhiqiang Li aux invités. Cet investissement témoigne également de l'engagement de Yili à prendre la tête du secteur mondial des ingrédients laitiers bioactifs de grande valeur. »

« Nous avons été parmi les premiers à commercialiser cet ingrédient protéique hautement spécialisé, et au cours des 20 dernières années, nous nous sommes taillé une réputation de fabricant d'un produit d'une qualité exceptionnelle, a déclaré Richard Wyeth. Notre filière d'innovation en matière d'ingrédients bioactifs est bien avancée, et nous sommes ravis de faire un pas de plus vers la commercialisation de ces concepts. »

La lactoferrine, une protéine naturelle multifonctionnelle, offre des avantages immunitaires ainsi que des fonctions antibactériennes et antioxydantes et est maintenant largement utilisée dans les aliments, les produits pharmaceutiques et dans d'autres industries. En tant qu'entreprise axée sur la consommation, Yili a prévu les besoins des consommateurs pour des produits comme la lactoferrine et est déterminée à offrir des produits plus nutritifs et plus sains sur les marchés mondiaux. L'entreprise a investi des ressources considérables dans la recherche et le développement pour relever les défis liés à l'extraction de la lactoferrine.

Au fil des ans, Yili a réussi à mettre au point sa propre technologie d'extraction et de protection directionnelle de la lactoferrine, qui peut améliorer considérablement la qualité des ingrédients protéiques et accroître l'efficacité de l'extraction.

Selon les analystes, la lactoferrine est une ressource cruciale et rare pour l'industrie laitière. Ce projet est donc une étape importante dans les efforts déployés par Yili pour surmonter les principaux obstacles technologiques, renforcer son influence mondiale et développer sa structure stratégique à long terme.

D'autres invités de marque ont également assisté à l'inauguration des travaux, notamment : Le ministre conseiller de l'ambassade de Chine en Nouvelle-Zélande, Chen Zhiyang; le premier secrétaire de la section commerciale de l'ambassade de Chine en Nouvelle-Zélande, Pan Jiansheng; le consul du consulat général de Chine à Christchurch, Xu Li; le vice-consul du consulat général de Chine à Christchurch Li Muqing; Steve Cunningham, directeur de la gestion de l'industrie et des intervenants au ministère des Industries primaires; Jamie Cleine, maire de Buller; Heath Milne, chef de la direction de Development West Coast; et Ashley Cassin, mairesse adjointe de Westland.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2086621/00C2DD5A_D346_4645_9314_D6CB7E0F1F21.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2086622/9F14838A_E044_4F78_B971_C5373040EE21.jpg

SOURCE Yili Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]