MONTRÉAL et CHICAGO, le 17 juin 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il se joindra au Tent Partnership for Refugees, un réseau d'affaires mondial qui mobilise des entreprises du monde entier pour venir en aide aux réfugiés. Dans le cadre de ce programme, BMO et le groupe-ressource d'employés Fierté BMO s'engagent à encadrer 50 nouveaux arrivants LGBTQ2+ au Canada et aux États-Unis au cours des trois prochaines années.

« Le fait de nous joindre au Tent Partnership for Refugees soutient l'engagement lié à notre raison d'être, qui consiste à faire une différence pour créer une société sans obstacles à l'inclusion, a déclaré Tracie Morris, chef des ressources humaines, États-Unis, à BMO. En rejoignant ce réseau mondial, nous donnons accès à des possibilités et favorisons la croissance de nos collègues, de nos clients et des collectivités que nous desservons. »

Fondé par le chef de la direction de Chobani, Hamdi Ulukaya, en 2016, le Tent Partnership for Refugees mobilise la communauté des affaires pour améliorer la vie et les moyens de subsistance de 30 millions de réfugiés déplacés de force de leur pays d'origine. Tent pense que les entreprises sont particulièrement bien placées pour atténuer la crise mondiale des réfugiés en tirant parti de leurs réseaux, de leurs ressources, de leur innovation et de leur esprit d'entrepreneuriat pour intégrer les réfugiés à l'économie mondiale. À ce jour, plus de 160 entreprises mondiales sont membres du réseau.

« Nous sommes ravis que BMO se joigne au réseau Tent de plus de 170 entreprises mondiales engagées à soutenir les réfugiés en se mobilisant, a ajouté Scarlet Cronin, directrice générale intérimaire du Tent Partnership for Refugees. BMO a fait preuve d'un grand leadership au cours des dernières années grâce à ses engagements, et nous sommes impatients de faire une différence ensemble dans l'avenir. »

En septembre 2020, BMO a annoncé sa stratégie L'inclusion sans obstacles 2025, qui vise à apporter des changements significatifs et à combler les écarts de représentation pour les employés, les clients et les communautés autochtones, noires et de couleur, et ceux membres de la communauté LGBTQ2+. BMO s'est fixé un objectif de représentation de 3 pour cent de son effectif pour les membres de la communauté LGBTQ2+.

D'autres initiatives et faits saillants du travail de BMO pour soutenir et faire progresser les droits LGBTQ2+ peuvent être consultés ici.

Pour plus d'information sur les engagements de BMO en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, visitez le site https://notre-impact.bmo.com/.

Pour en savoir plus sur le Tent Partnership for Refugees et voir la liste complète de ses membres, visitez le site www.tent.org/members (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Tent

De plus en plus de réfugiés étant déplacés sur de plus longues périodes, les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour les aider à s'intégrer économiquement à leur nouvelle communauté d'accueil. Le Tent Partnership for Refugees mobilise la communauté mondiale des affaires pour améliorer la vie et les moyens de subsistance de 30 millions de réfugiés qui ont été déplacés de force de leur pays d'origine. Fondé par le fondateur et chef de la direction de Chobani, Hamdi Ulukaya, en 2016, le Tent Partnership est un réseau de plus de 160 grandes entreprises engagées à inclure les réfugiés. Tent pense que les entreprises peuvent apporter leur soutien de la manière la plus durable en tirant parti de leurs activités commerciales principales - en engageant les réfugiés en tant qu'employés, entrepreneurs et consommateurs potentiels. Pour plus d'information, consultez le site www.tent.org (en anglais).

