MONTRÉAL et CHICAGO, le 9 juin 2021 /CNW/ - Pour marquer le Mois de la fierté, BMO Groupe financier réaffirme son engagement à écouter et à célébrer la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et bispirituelle (LGBTQ2+), ainsi qu'à apprendre de celle-ci, par le biais d'initiatives conçues pour éliminer les obstacles à l'inclusion. En tant que fervent défenseur de la Fierté depuis plus de deux décennies, BMO célèbre et commandite des événements dans des collectivités partout en Amérique du Nord, y compris la 25e course annuelle Pride and Remembrance Run au Canada, en plus d'avoir lancé le nouveau programme de formation des employés Sur la voie de l'alliance de Fierté BMO et de s'être fixé un objectif de représentation quinquennal de 3 pour cent pour les employés de la communauté LGBTQ2+.

« À BMO, notre raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, est la force motrice derrière la création d'une société plus inclusive et sans obstacles qui célèbre les moments du quotidien des gens qui se tiennent debout et disent : "La Fierté m'habite", a déclaré Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier. Nous sommes engagés à favoriser un environnement où tous les employés et les clients sont valorisés, respectés et écoutés. Les alliés jouent un rôle inestimable en promouvant l'inclusion par le soutien et la mobilisation, et en créant un environnement ouvert et sûr pour tous. »

Fierté BMO en action

Conformément à sa raison d'être, BMO reste concentré sur l'accélération du changement positif et l'élimination des obstacles à l'inclusion. Le soutien continu de la Banque à la communauté LGBTQ2+ englobe des initiatives axées sur la communauté et les clients, notamment :

Soutenir et commanditer des événements de la Fierté à travers l'Amérique du Nord, y compris Blackhawks Pride Night, Chicago Bulls Pride Night, CANFAR, Maison du Parc et The519.

Commanditer la course annuelle Pride and Remembrance Run de l'Association Pride and Remembrance au Canada , dont BMO est un fier commanditaire depuis sa création en 1996. Cette année, pour la toute première course virtuelle, BMO s'associe à trois drag queens canadiennes créatrices de contenu afin de produire des listes de lecture Spotify pour les participants.

de l'Association Pride and Remembrance au , dont BMO est un fier commanditaire depuis sa création en 1996. Cette année, pour la toute première course virtuelle, BMO s'associe à trois drag queens canadiennes créatrices de contenu afin de produire des listes de lecture Spotify pour les participants. Tout au long du mois de juin, BMO mène une campagne globale de médias sociaux et de marketing intitulée La fierté vit ici, qui est présentée dans les succursales partout en Amérique du Nord pour mettre en lumière des moments du quotidien où la Fierté habite les clients et les employés.

En décembre 2019, BMO Harris a été la première banque à émettre la carte de débit True NameMC, qui permet aux clients de BMO Harris d'utiliser le nom de leur choix sur le devant de leur carte, même s'ils ne changent pas de nom légal. En juin 2020, BMO a étendu la disponibilité de la fonction True Name de Mastercard à d'autres types de cartes de paiement.

Fierté BMO en milieu de travail

Dans le cadre de sa stratégie L'inclusion sans obstacles 2025, BMO s'est fixé un objectif quinquennal de représentation de l'effectif de 3 pour cent pour les employés de la communauté LGBTQ2+. Cet engagement garantira des occasions équitables, améliorant l'accès au perfectionnement et à l'avancement professionnel.

Le nouveau programme de formation Sur la voie de l'alliance de Fierté BMO fournit aux employés des étapes et des ressources pour les aider à renforcer leur capacité à être des alliés engagés et solidaires de leurs collègues et clients de la communauté LGBTQ2+.

Pour la quatrième année de suite, BMO Harris Bank a été reconnue par la Human Rights Campaign (HRC) comme chef de file du secteur bancaire dans la défense de la diversité et de l'inclusion, obtenant une note parfaite à l'indice Corporate Equality Index (CEI) (en anglais) de 2021. BMO Harris a également été nommée Meilleur milieu de travail pour l'égalité LGBTQ de 2021 (2021 Best Place to Work for LGBTQ Equality - en anglais).

Dans le cadre de ses efforts élargis de formation des employés, de mentorat, de parrainage de cadres et d'acquisition de talents, BMO continue d'étendre son initiative relative aux pronoms genrés aux succursales de partout au Canada et encourage les employés à indiquer leurs pronoms dans leurs signatures électroniques dans les circuits de communication internes et externes.

et encourage les employés à indiquer leurs pronoms dans leurs signatures électroniques dans les circuits de communication internes et externes. Composé de plus de 1 600 employés au Canada et aux États-Unis, le groupe-ressource d'employés Fierté BMO continue de sensibiliser, d'encourager la conversation, de favoriser les occasions de croissance personnelle et professionnelle, et de promouvoir un environnement équitable et inclusif pour tous.

Pour plus d'information sur les engagements de BMO en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, visitez le site https://notre-impact.bmo.com/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

