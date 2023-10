La fiducie familiale Green Fischer fait don d'un million de dollars pour soutenir les soins de santé mentale au Canada

Le don élargira la portée des Recovery Colleges de l'ACSM

TORONTO, le 10 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale (le 10 octobre 2023), la fiducie familiale Green Fischer annonce un don d'un million de dollars à l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) afin de financer l'un de ses programmes nationaux : les Recovery Colleges. Ce généreux don arrive à point nommé pour soutenir les personnes atteintes de dépression partout au Canada.

Les Recovery Colleges proposent des programmes d'apprentissage sur la santé mentale et le bien-être aux personnes ayant une expérience vécue de dépression, d'anxiété ou de problèmes de consommation. Facilement accessibles et centrés sur le soutien des pairs et paires, ces programmes offerts à l'échelle du pays se développent actuellement afin de répondre à la demande grandissante.

« Notre pays était aux prises avec une pandémie de troubles de santé mentale bien avant l'arrivée de la COVID-19. Vivre avec la dépression a longtemps façonné ma vie, sans pour autant la définir », observe le photographe et philanthrope torontois George Fischer. Il précise : « Rien ne me semble plus significatif que de faire profiter mes compatriotes de la chance qui a souri à ma famille en soutenant les soins de santé mentale communautaires ».

George Fischer, sa défunte épouse Karen Green Fischer (1950-2021), et leurs fils, Ryan et Sean Fischer, se sont d'abord engagés auprès de l'ACSM de Toronto en 1999. Leur famille a alors créé un fonds en son nom visant à appuyer les clientes et clients de l'ACSM ne parvenant pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux en dépit des programmes d'aide sociale. Les membres de la famille Green Fischer partageaient un même intérêt : aider les autres à trouver et à mettre en pratique des stratégies d'adaptation afin d'améliorer leur humeur et leurs symptômes de dépression et d'anxiété.

Pendant la pandémie, la mère, la sœur et l'épouse de George Fischer sont décédées à quelques mois d'intervalle. Ce dernier a alors commencé à faire de la randonnée dans le nord-est de Toronto pour améliorer son moral et mieux composer avec le deuil. Cette période de grande intensité l'a inspiré à publier un livre de photographies de nature, Woods & Waters, mais cela lui a semblé insuffisant. Comment aider d'autres personnes souffrant de dépression? Les Recovery Colleges de l'ACSM lui ont apporté une réponse.

« En tant qu'administratrice de ce financement, l'ACSM est ravie d'avoir pour partenaire la fiducie familiale Green Fischer afin de venir en aide à des milliers de personnes qui vivent avec la dépression au pays. Les programmes des Recovery Colleges permettent d'apercevoir la lumière au bout de cet obscur tunnel », affirme Margaret Eaton, cheffe de la direction nationale de l'ACSM. « Le récit de la famille Green Fischer et son engagement envers la santé mentale nous émeuvent; l'ACSM est reconnaissante du soutien de sa fiducie familiale », ajoute-t-elle.

Le don de la fiducie familiale Green Fischer aura une incidence durable sur la capacité de l'ACSM à offrir ces programmes de rétablissement misant sur les forces personnelles. La somme d'un million de dollars sera répartie au sein du réseau de l'ACSM au cours des cinq prochaines années pour financer les Recovery Colleges. Pour en savoir plus sur ces centres d'apprentissage, cliquez ici.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération du secteur de la santé mentale communautaire la plus vaste et la mieux établie au Canada. Présente dans plus de 330 collectivités réparties dans chaque province et au Yukon, l'ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les troubles mentaux ainsi qu'à soutenir le rétablissement et la résilience afin de permettre à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes de s'épanouir pleinement. Pour plus d'information, veuillez consulter le www.acsm.ca.

