La FFARIQ salue le dépôt du projet de loi créant le poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants

QUÉBEC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) accueille favorablement le dépôt du projet de loi n° 37, Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, lequel répond à l'une des recommandations du Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse rendu public en avril 2021.

La FFARIQ réclamait depuis longtemps la nomination d'un tel protecteur de l'enfant. Elle espère que ce dernier pourra bénéficier d'une équipe solide et se donner un large mandat pour promouvoir et assurer le bien-être de tous les enfants et le respect de leurs droits.

Au cours des prochains jours, la FFARIQ analysera avec attention les différents articles de ce projet de loi et fera part de ses commentaires au ministre responsable des Services sociaux. Elle en profite pour manifester son désir de participer constructivement aux consultations particulières à venir sur cette importante pièce législative.

« Le gouvernement du Québec démontre aujourd'hui qu'il est déterminé à protéger et à répondre aux besoins de nos enfants. À mes yeux, il s'agit toutefois d'une responsabilité commune de l'ensemble des gens qui entourent ces enfants. Il faut tout un village pour élever un enfant! », déclare Geneviève Rioux, présidente de la FFARIQ. « Le ministre pourra compter sur la collaboration et la contribution de la FFARIQ pour la création du commissaire au bien-être et aux droits des enfants », ajoute-t-elle.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ a vu le jour il y a 50 ans. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Notre première mission ce sont les ressources, mais comme le bien-être des enfants est la mission prioritaire de celles-ci, la FFARIQ ne peut faire autrement que de militer pour le bien-être de nos enfants.

