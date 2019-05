La FFARIQ salue la mise sur pied d'une commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) salue la mise en place de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Selon la FFARIQ, cette commission, composée d'experts et de représentants des différents partis politiques, se doit de mettre le bien-être de l'enfant au cœur de ses réflexions et, ultimement, de ses recommandations.

« Il est plus que temps que nous mettions collectivement les droits et la protection des enfants au cœur de nos actions au Québec. La FFARIQ offre d'ailleurs sa pleine et entière collaboration à la commission afin de témoigner de son expérience et de participer à la mise en place de solutions durables qui favorisent le bien-être de tous les enfants. Nous sommes prêts à mettre l'épaule à la roue, nous avons des idées et des solutions qui permettront d'agir directement dans l'intérêt des enfants », a indiqué Geneviève Rioux, présidente de la FFARIQ.

La volonté unanime de créer une commission non partisane, indépendante et autonome pour aller à la rencontre des différentes parties concernées dans les régions du Québec et écouter leurs solutions est un pas dans la bonne direction. La FFARIQ espère que ces travaux permettront de dresser un portrait juste de la situation actuelle, mais surtout de trouver des solutions adaptées à la détresse que vivent des enfants aux quatre coins du Québec.

« Les familles d'accueil sont les témoins de belles histoires, mais nous ne pouvons pas passer sous silence que des enfants vivent encore aujourd'hui des situations qui sont inacceptables. Chaque enfant, peu importe son milieu de vie, doit pouvoir s'épanouir et grandir en sécurité et dans la dignité », a ajouté Mme Rioux.

À propos de la FFARIQ

La FFARIQ a vu le jour il y a plus de 40 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements.

Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Sa mission première consiste donc à représenter les ressources d'accueil, assurer le respect de l'entente collective, former et informer les ressources, et promouvoir leur travail auprès des établissements et du grand public.

La valeur prioritaire et fondamentale de la FFARIQ est le bien-être accru des enfants placés dans des ressources d'accueil stables et engagées.

