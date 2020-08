La FFARIQ réagit aux recommandations émises par la CDPDJ

QUÉBEC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) implore les intervenants interpellés, dans le cadre de l'enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) à la suite du décès d'une enfant à Granby en 2019, à suivre les recommandations qui en découlent et à mettre de l'avant toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le bien-être et l'intégrité des enfants. La recommandation portant sur l'obligation d'une évaluation du lien d'attachement est un grand pas vers l'écoute réelle des besoins des enfants. La Loi sur la protection de la jeunesse doit devenir un outil qui protège les enfants et réponde à leurs besoins avant tout.

« Les manquements à toutes les étapes du processus clinique et légal me consternent, mais ne me surprennent pas. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises les ratés du système de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et nous continuerons de le faire pour éviter qu'un enfant ne soit encore victime. Il est clair que le système a échoué et cela est intolérable », déclare Geneviève Rioux, présidente de la FFARIQ.

« En cette veille de journée internationale de la jeunesse, la FFARIQ soutient que les droits et la protection des enfants doivent être au cœur de nos actions. Il est grand temps que, collectivement, nous prenions des mesures pour assurer leur bien-être, les protéger et les chérir au quotidien, ils sont nos enfants, notre avenir », conclut-elle.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ a vu le jour il y a plus de 45 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements.

Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Sa mission première consiste donc à représenter les ressources d'accueil, assurer le respect de l'entente collective, former et informer les ressources, et promouvoir leur travail auprès des établissements et du grand public.

La valeur prioritaire et fondamentale de la FFARIQ est le bien-être accru des enfants placés dans des ressources d'accueil stables et engagées.

