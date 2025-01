La FFARIQ réagit au départ de la directrice de la DPJ de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) tient à réagir au départ de la directrice de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Martine Scarlett. Elle espère que celui-ci marque aujourd'hui un tournant important et représente une opportunité d'amélioration continue des services offerts aux enfants et aux familles d'accueil.

« Comme je l'ai exprimé lors de la mise sous tutelle de la DPJ de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, les enfants les plus vulnérables du Québec et les familles d'accueil méritent mieux. Le moment est venu de poser des actions concrètes pour s'assurer que de graves manquements éthiques ne se reproduisent plus dans cette région comme ailleurs au Québec. J'espère que ce n'est que le début d'une vague de changements », déclare Mélanie Gagnon, présidente de la FFARIQ.

La FFARIQ souhaite, par la même occasion, la bienvenue à Sonia Mailloux qui agira comme directrice de la DPJ de la Maurice-et-du-Centre-du-Québec par intérim. Elle espère que son expérience acquise au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval contribuera à changer les choses de manière tangible et durable. La FFARIQ continuera de suivre la situation de près et de défendre les droits et le bien-être des enfants placés dans nos familles d'accueil. Elle réitère son engagement à collaborer avec tous les acteurs du réseau de la santé pour assurer la protection et l'épanouissement des enfants les plus vulnérables.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

Depuis 50 ans, la FFARIQ se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Notre première mission ce sont les ressources, mais comme le bien-être des enfants est la mission prioritaire de celles-ci, la FFARIQ ne peut faire autrement que de militer pour le bien-être de nos enfants. Pour en connaître davantage sur la mission de la FFARIQ, visitez le site web : FFARIQ.org.

