La FFARIQ est soulagée du retrait du questionnaire sur les habitudes sexuelles des postulants pour l'adoption en Mauricie - Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) est soulagée à la suite de la décision du CIUSSS Mauricie - Centre-du-Québec de retirer le questionnaire sur les habitudes sexuelles des postulants pour l'adoption dans la région. La FFARIQ rappelle qu'elle s'opposait depuis plusieurs mois déjà à ce formulaire hautement explicite et qu'elle en avait d'ailleurs informé l'établissement de santé ainsi que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

« Le bien-être des enfants est au cœur de notre mission au quotidien et c'est pourquoi nous ne sommes pas contre l'évaluation des futures familles. Mais ces évaluations doivent respecter la dignité et les droits des postulants. Dans le cas de ce formulaire sur les habitudes sexuelles, plusieurs familles nous avaient d'ailleurs fait part, avec raison, de leur grand inconfort », indique Geneviève Rioux, présidente de la FFARIQ.

Bien que la FFARIQ recommandait aux familles de ne pas remplir le formulaire, l'impact potentiel sur le processus d'adoption poussait les postulants à tout de même le faire. « Les postulants sont des gens de cœur désireux d'accueillir un enfant dans leur foyer et bien souvent, ne pas remplir le formulaire représentait un obstacle à ce désir. C'est bien souvent à contrecœur qu'ils donnaient ces informations hautement personnelles et intimes. La FFARIQ va se battre pour que tous les rapports découlant de ces questionnaires soient transmis aux postulants, que toutes les références à ces derniers soient retirées de leur dossier et que les copies existantes soient détruites, et ce, sans exception », ajoute Mme Rioux.

Soulignons que ce formulaire n'était demandé qu'aux postulants des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Aucune autre région n'a, à la connaissance de la FFARIQ, un tel questionnaire, ce qui pose encore plus la question sur la nécessité d'un tel formulaire selon la Fédération.

À propos de la FFARIQ

La FFARIQ a vu le jour il y a plus de 45 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements.

Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Sa mission première consiste donc à représenter les ressources d'accueil, assurer le respect de l'entente collective, former et informer les ressources, et promouvoir leur travail auprès des établissements et du grand public.

La valeur prioritaire et fondamentale de la FFARIQ est le bien-être accru des enfants placés dans des ressources d'accueil stables et engagées.

