La feuille de route de la Ville de Montréal pour préparer la relance dès 2021 : la FCEI satisfaite de voir l'allègement réglementaire et administratif dans les objectifs

MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est satisfaite que l'allègement réglementaire et administratif ait été inclus dans la feuille de route et dans le plan de la Ville de Montréal pour préparer la relance dès 2021. Le document présenté aujourd'hui par la Mairesse de Montréal, Valérie Plante, table sur l'adoption de processus réglementaires et administratifs simplifiés, avec des initiatives visant à faciliter les démarches des entreprises montréalaises. La métropole priorisera, notamment le virage technologique pour les processus d'obtention des permis en ligne, l'accessibilité à la réglementation sur le Web et l'innovation dans les services offerts.

« Au Québec, près de deux dirigeants de PME sur cinq ont vu leurs heures de travail augmenter significativement en raison de la pandémie et près du tiers disent avoir vécu des problèmes de santé mentale. Dans ce contexte, la réduction de la paperasserie et l'amélioration de la prestation de services jouent un rôle d'importance pour les entrepreneurs. Nous remercions donc la Ville de Montréal de faire de l'allègement réglementaire et administratif une priorité et nous espérons que cet élan sera également suivi par les autres municipalités du Québec », commente François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

La FCEI rappelle que la réduction du fardeau administratif figure parmi les mesures demandées par plus de sept PME québécoises sur dix (75 %) pour stimuler la relance économique. Elle mentionne aussi que le coût de la paperasserie est près de cinq fois plus lourd à porter pour les entreprises de moins de cinq employés comparativement aux entreprises de plus de 100 employés.

La FCEI appelle la Ville de Montréal à poursuivre son action en matière d'allègement réglementaire en établissant les principes dans une politique d'allègement réglementaire et en adoptant un plan d'action.

« La voie empruntée aujourd'hui par la Ville de Montréal est la bonne à suivre et elle doit poursuivre ses efforts en ce sens. Pour ce faire, il faudra un plan détaillé sur les actions qui seront entreprises au cours des prochaines années. La mise en place d'une politique pour guider ses interventions demeure également au cœur de toute initiative porteuse. C'est d'ailleurs de telles actions qui ont été adoptées par le gouvernement du Québec et qui font aujourd'hui toute la différence. La FCEI offre toute sa collaboration dans ce chantier qui permettra de simplifier la vie des entrepreneurs », ajoute M. Vincent.

Achat local : une priorité pour la Ville

Enfin, la FCEI note positivement la mesure visant à donner une impulsion à la vitalité commerciale. Elle souligne particulièrement les actions qui visent à stimuler l'achat local. Ce sont des actions phares qui sont importantes pour la reprise économique, notamment pour épauler les entreprises affectées par la pandémie.

« Avec sa campagne #JechoisisPME, la FCEI est très impliquée pour faire de l'achat local une priorité de tous les jours. Les PME ont vraiment besoin d'un coup de pouce pour terminer l'année 2020 et pour bien débuter 2021. Nous sommes heureux de constater que la Ville de Montréal continue d'agir pour stimuler l'achat local. Chaque municipalité peut leur faire ce cadeau et leur offrir l'espoir d'être toujours parmi nous une fois la crise terminée », conclut M. Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.



SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808 | Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

https://www.cfib-fcei.ca/