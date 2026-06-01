La Fête de la pêche revient pour une 26e édition - Célébrons ensemble à la Sépaq

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est heureuse d'annoncer la célébration de la 26e édition de la Fête de la pêche dans ses réserves fauniques et parcs nationaux. Cet événement annuel, qui se tiendra les 5, 6 et 7 juin prochains, vise à promouvoir la pratique de la pêche et à sensibiliser les visiteurs à la préservation des ressources aquatiques.

La Sépaq est heureuse d'annoncer la célébration de la 26e édition de la Fête de la pêche dans ses réserves fauniques et parcs nationaux les 5, 6 et 7 juin prochains. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Lors de la Fête de la pêche, petits et grands sont invités à découvrir et à partager les plaisirs de pêcher. C'est l'occasion parfaite de vous initier ou d'initier vos proches. Durant ces 3 jours, il sera exceptionnellement autorisé de pêcher sans permis de pêche provincial (sauf pour le saumon de l'Atlantique). La Sépaq assumera les frais applicables à la pêche sur un choix de rivières, de ruisseaux et de plans d'eau sélectionnés (réservations et enregistrements obligatoires). Pour savoir de quelle façon la Fête de la pêche sera célébrée dans les destinations participantes, visitez www.sepaq.com/peche/fete-peche. Une carte interactive permet de voir les activités prévues dans l'établissement souhaité.

La fête de la pêche à la Sépaq est l'occasion idéale de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de la pêche en harmonie avec la nature. Les réserves fauniques et les parcs nationaux de la Sépaq offrent des paysages exceptionnels et une diversité de poissons qui sauront ravir les passionnés de pêche de tous niveaux.

Pêche en herbe

Cette année encore, l'édition 2026 du programme saura plaire aux novices impatients de lancer leur première ligne à l'eau. Pêche en herbe est une initiative de la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, rendue possible grâce au soutien de Canadian Tire et à la collaboration du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, notamment par une contribution liée à la vente des permis de pêche sportive ainsi que la Sépaq. C'est est un programme d'initiation à la pêche sportive offert aux jeunes de 6 à 17 ans.

Les enfants peuvent s'inscrire à la formation en ligne sur le site Web de la Fondation ou effectuer la formation sur le terrain dans l'un des établissements participants de la Sépaq. Au terme de l'activité, tous les jeunes initiés recevront leur certificat Pêche en herbe, lequel fait office de permis de pêche valide jusqu'à leurs 18 ans. Celles et ceux qui participeront à une activité en milieu naturel (des places convoitées!) profiteront quant à eux de rabais chez Canadian Tire.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Information : Olivia Jacques, Conseillère en relations avec les médias, Sépaq, 367 995-4930, [email protected]