30 ans d'émerveillement à l'ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic

QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le parc national du Mont-Mégantic invite le public à lever les yeux vers le ciel cet été avec une programmation astronomique exceptionnelle marquée par le 30e anniversaire de l'ASTROLab, le lancement d'un tout nouveau spectacle multimédia, ainsi qu'une série d'événements célestes incontournables, dont les Perséides et des activités spéciales liées aux éclipses solaire et lunaire.

Pour souligner ses 30 ans, une riche programmation attend les visiteurs tout au long de la saison, mettant à l'honneur trois décennies de vulgarisation scientifique et de sensibilisation à la beauté du ciel nocturne.

Un nouveau spectacle : Exoplanètes -- En quête de mondes habitables

Parmi les nouveautés, les visiteurs pourront découvrir Exoplanètes -- En quête de mondes habitables, un spectacle multimédia captivant présenté lors des soirées d'astronomie. Cette expérience multimédia transporte le public à la découverte des planètes situées au-delà de notre système solaire et des grandes questions scientifiques entourant la recherche de mondes similaires à la Terre.

Une éclipse solaire aux Perséides !

Chaque été, la célèbre pluie d'étoiles filantes des Perséides rassemble un vaste public -- des familles aux curieux de tous horizons -- venus vivre un moment suspendu sous l'un des plus beaux ciels étoilés du Québec.

L'été 2026 met également en valeur plusieurs phénomènes astronomiques marquants, dont une éclipse solaire partielle, qui aura lieu pendant les perséides le 12 août 2026, et une éclipse lunaire le 28 août 2026. Ces événements offrent une occasion rare de mieux comprendre les mécanismes célestes tout en vivant un moment collectif. Pour plus d'information sur ces phénomènes célestes, visitez le site web : Éclipses à venir - Éclipse Totale

Au parc national du Mont-Mégantic, ces soirées deviennent un véritable événement grâce à une programmation très en demande, dont plusieurs soirées affichent déjà complet. Toutefois, un nombre limité de réservations est disponible sur place, et d'autres soirées estivales offrent encore des places.

Que ce soit de jour au sommet, à l'Observatoire du Mont-Mégantic ou de nuit à l'ASTROLab, le parc national du Mont-Mégantic propose une expérience complète, de la Terre aux étoiles. Au cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé, la qualité exceptionnelle du ciel nocturne et l'expertise de l'équipe permettent de vivre un moment marquant, accessible autant aux passionnés qu'aux familles. Pour en savoir davantage sur les activités d'astronomie offertes au parc national du Mont-Mégantic, visitez le site web.

A propos de l'ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic

Modeste à ses débuts en 1996, l'ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic constitue désormais une des destinations majeures de l'astro-tourisme mondial. C'est avec fierté que l'on mesure aujourd'hui son impact sur la culture astronomique au Québec, et que l'on peut dire mission accomplie !

Centre d'interprétation et musée ouvert en 1996

Situé au parc national du Mont-Mégantic au pied de la montagne

Au cœur de la première Réserve internationale de ciel étoilé reconnue au monde

Destination phare en astro-tourisme au Québec

Activités offertes : spectacles multimédias, observations, ateliers et événements spéciaux

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements : Adrien De Alexandris, [email protected]