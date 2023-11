VAUDREUIL-DORION, QC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec enthousiasme que la ferme écologique Petit Brûlé annonce l'inauguration imminente d'un tout nouveau point de vente de ses fruits, légumes, viandes et autres produits écoresponsables à Vaudreuil-Dorion. En effet, dès avril 2024, le marché de Fruits & Légumes Daoust offrira les récoltes des vastes jardins et des serres 4 saisons Petit Brûlé aux gens de la région.

La destination tout indiquée pour manger local

« Ceux et celles qui viennent de la région de Vaudreuil-Soulanges connaissent déjà très bien Fruits & Légumes Daoust. Depuis des générations, le magasin familial propose une impressionnante variété de fruits, de légumes et de produits à saveur locale. C'est justement cet esprit de proximité et de confiance que nous souhaitons perpétuer en y ajoutant les récoltes de notre ferme écoresponsable », explique David Théorêt, copropriétaire de la ferme écologique Petit Brûlé.

Dès le printemps prochain, différents produits en provenance du Petit Brûlé seront disponibles chez Fruits & Légumes Daoust : légumes des champs et de la première serre 4 saisons entièrement conçue au Québec, bœuf, porc, volailles, produits de l'érable ainsi que des mets préparés à partir des produits de la ferme.

Avec ce tout nouveau marché, les familles de la région profiteront d'un lien plus direct entre les mondes agricole et urbain. Cultivés à même les terres de la ferme familiale à Rigaud, les fruits et légumes du Petit Brûlé seront fraîchement récoltés avant d'être acheminés en voiture électrique jusqu'au marché de Fruits & Légumes Daoust.

Une vision et des valeurs communes

« Jamais nous n'aurions pu imaginer une meilleure alliance pour un deuxième marché Petit Brûlé! Les valeurs familiales d'authenticité, de partage et d'inclusion de Fruits & Légumes Daoust rejoignent en tous points celles de notre ferme écologique. Nous sommes plus que ravis de cette nouvelle, qui viendra bonifier l'offre de produits locaux pour les familles de Vaudreuil-Dorion », renchérit Marie-Pierre Gauthier, copropriétaire du Petit Brûlé.

Dans un souci de continuité pour la clientèle de Fruits & Légumes Daoust, la volonté de faire affaire avec des producteurs locaux sera maintenue. Les habitués y retrouveront donc encore les produits qu'ils apprécient, tout en bénéficiant d'une offre élargie grâce à l'arrivée des produits signés Petit Brûlé tels que des fruits et légumes, des produits de l'érable, de la viande issue d'un élevage durable et des mets prêts-à-manger.

De nouveaux paniers de légumes de la ferme disponibles

L'annonce de ce nouveau marché coïncide avec l'ajout de 500 paniers hebdomadaires de légumes Petit Brûlé. Maintenant préparés et livrés à l'année, même en hiver, les paniers de la ferme contiennent jusqu'à 17 variétés de légumes cultivés dans les installations du Petit Brûlé. Ces serres sont les premières à marquer le grand retour des serres en verre de nouvelle génération conçues au Québec et à minimiser l'utilisation d'hydrocarbures.

Les abonnés des paniers au format Solo, Duo ou Familial du Petit Brûlé peuvent actuellement récupérer chaque semaine leur panier à la ferme ou à l'un des points de cueillette auxquels s'ajoutera Fruits & Légumes Daoust au printemps 2024. Évidemment, la livraison en voiture électrique des paniers hebdomadaires est aussi offerte gratuitement dans la région de Vaudreuil-Soulanges, Valleyfield et l'Ouest-de-l'Île. Tous les détails sur les prix, les formats et les secteurs couverts sont indiqués sur le site web du Petit Brûlé : https://petitbrule.ca/nos-paniers.

À propos de Petit Brûlé

Située à Rigaud, Petit Brûlé est une ferme écologique qui mise sur l'écoresponsabilité, la communauté et l'authenticité. Avec nos méthodes d'agriculture et d'économie circulaire, nous croyons qu'il est possible de redéfinir l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, afin de tracer la voie vers une consommation plus responsable pour un retour aux sources moderne. Apprenez-en plus sur notre vision et nos valeurs ici : https://petitbrule.ca/.

Renseignements: Chloé Garceau, Gestionnaire de mise en marché, Petit Brûlé - Ferme écologique, 514 476-7579, [email protected]