VAUDREUIL-DORION, QC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Marché Petit Brûlé ouvrira désormais ses portes 12 mois par année. Animé par le désir d'offrir une alimentation saine, durable et locale, les produits de la ferme ainsi que le savoir-faire des artisans du coin pourront désormais être découverts et dégustés au gré des saisons. Chaque jour, une impressionnante variété de fruits et de légumes, de coupes de viandes, de prêt-à-manger, de produits d'érable et bien plus foulent les tablettes du chaleureux commerce. « Nous sommes heureux et privilégiées puisque la clientèle fut au rendez-vous tout au long de l'été. Ça nous a vraiment encouragé et motivé à poursuivre nos activités au cours de la saison hivernale », confient Marie-Pierre Gauthier et David Théorêt, copropriétaires de la ferme.

Sous le soleil de la serre

Grâce à la serre de verre de conception 100% québécoise de la Ferme du Petit Brûlé, il est maintenant possible d'offrir des légumes biologiques 365 jours par année. Située à Rigaud et d'une superficie de plus d'une acre, cette oasis de culture permet une production locale et diversifiée et ce, beau temps mauvais temps. On y cueille quotidiennement une grande variété de produits dont tomates, concombres, poivrons, piments, haricots, aubergines, fines herbes et plus encore.

Un pas de plus vers l'autonomie alimentaire locale

En 2019, le rêve d'autonomie alimentaire familial de Marie-Pierre et David a rapidement donné naissance à un projet d'envergure désormais intégré dans la communauté. Soucieux de la qualité et de l'intégrité des aliments offerts à leurs 5 enfants, la vision de participer à l'autonomie de plus de 1000 familles du coin leur vint tout à fait naturellement. Aujourd'hui, la ferme écologique du Petit Brûlé a pignon sur rue au Marché Petit Brûlé de Vaudreuil, et dessert également son estimée clientèle par un éventail de paniers de légumes biologiques hebdomadaires définis ou sur mesure à l'année.

