La FEESP-CSN dénonce l'attaque du gouvernement Legault contre le droit de grève

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) dénonce avec force le projet de loi que s'apprête à déposer le ministre du Travail, Jean Boulet, visant à modifier le Code du travail pour limiter le droit de grève. Cette initiative du gouvernement caquiste de M. Legault constitue une attaque frontale contre un droit fondamental des travailleuses et des travailleurs du Québec.

Plus tôt aujourd'hui, le ministre Boulet a tenté de justifier cette attaque en référant à de prétendues répercussions des conflits de travail sur certaines populations vulnérables. Or, Frédéric Brun, président de la FEESP-CSN, lui rappelle que « ce sont précisément ces travailleuses et ces travailleurs évoqués par le ministre, dans le transport scolaire, le transport collectif, les écoles, les cimetières et une multitude d'autres services publics et privés qui, par leur engagement quotidien, assurent le bien-être de la population. Plutôt que de reconnaître les conditions de travail souvent précaires et le rôle indispensable de celles et ceux qui octroient des services aux Québécoises et aux Québécois, le gouvernement choisit de leur arracher le peu de leviers dont ils disposent pour négocier des améliorations. » En s'attaquant ainsi à leur droit de grève, le gouvernement cherche à museler celles et ceux qui revendiquent de meilleures conditions de travail, tout en évitant d'assumer sa responsabilité dans le sous-financement des services publics. Par cette mesure, le gouvernement illustre également son incapacité à influencer les employeurs privés à offrir des conditions de travail et des salaires compétitifs et avantageux.

« Quand le ministre parle de "prise d'otage" pour qualifier des moyens de pression légitimes, c'est une insulte à l'intelligence. Ce gouvernement oublie que le droit de grève est reconnu comme un droit fondamental dans une société démocratique. Si exercer ce droit constitue une "prise d'otage" à ses yeux, nous nous permettrons de qualifier son approche d'être "féodale". En se donnant des pouvoirs de "petit roi", Jean Boulet semble vouloir imiter les pratiques déplorables de nos voisins au sud de la frontière », ajoute Frédéric Brun.

« Modifier ainsi le Code du travail en prétendant vouloir "considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out", c'est ouvrir la porte à des ingérences politiques dans les rapports de force entre employeurs et salarié-es. Loin d'assurer un équilibre, cette réforme risque de déséquilibrer encore davantage un système qui pénalisera uniquement les travailleuses et travailleurs, sans compter que le droit de grève est un droit fondamental reconnu tant au Québec qu'au niveau international », conclut le président de la FEESP-CSN.

La fédération joint donc sa voix aux nombreuses organisations syndicales qui se sont exprimées depuis ce matin en exigeant que le gouvernement Legault fasse marche arrière sur cette réforme et qu'il concentre ses efforts sur l'amélioration des conditions de travail des travailleuses et des travailleurs des services publics, ainsi que sur un meilleur encadrement des responsabilités des employeurs face aux salarié-es dans le secteur privé. Devant cette attaque contre les droits syndicaux, la FEESP-CSN se tient prête à répondre avec FORCE ET CONVICTION.

