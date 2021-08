La FEEP satisfaite des mesures annoncées pour la rentrée scolaire

La prudence sera de mise au cours des prochains mois

MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est satisfaite des mesures annoncées pour la rentrée scolaire. La Fédération se réjouit du retour des activités parascolaires et des diverses activités de la vie scolaire, si importantes pour la motivation, l'engagement et le bien-être des élèves. Elle accueille aussi avec satisfaction le retour à la normale en ce qui a trait à l'organisation scolaire, ce qui facilite la participation aux différentes concentrations et aux programmes particuliers et permet de personnaliser davantage le cheminement de chaque élève.

La FEEP invite les parents à s'assurer que leurs enfants qui fréquentent une école secondaire soient vaccinés rapidement. Les écoles privées offrent leur entière collaboration pour la vaccination des élèves du secondaire qui n'ont pas encore reçu deux doses de vaccins.

« Les écoles privées ont développé une solide expertise pour l'application des mesures sanitaires dans les écoles et nous sommes prêts à appliquer les mesures annoncées pour la rentrée, affirme David Bowles. Toutefois, il est primordial que la liste des activités visées par le passeport vaccinal soit disponible avant la fin août, afin de limiter l'incertitude pour les jeunes et permettre que les activités puissent débuter rapidement. Déjà, certains camps d'entraînement d'équipes sportives secondaires sont en cours, et le temps presse. »

Aussi, la FEEP demande que les écoles soient informées rapidement, avant la rentrée, des procédures à suivre s'il y avait un ou des cas dans l'école.

Réussite scolaire

Les écoles privées sont confiantes de bien pouvoir accompagner chacun de ses élèves tout au long de l'année et de bien soutenir ceux et celles qui pourraient avoir accumulé du retard scolaire.

« Les équipes-écoles ont élaboré des stratégies pour assurer la mise à niveau de tous les élèves et aider ceux qui éprouvent des difficultés, explique David Bowles. Au cours des derniers mois, différentes formations ont été offertes aux équipes-écoles pour bien les outiller dans un contexte où de nouveaux élèves pourraient avoir accumulés du retard. Aussi, nous avons veillé à fournir des outils aux écoles quant aux problèmes de santé mentale chez les jeunes qui se sont accentués et multipliés au cours des 18 derniers mois. Créer un climat bienveillant, à l'écoute des jeunes, sera plus important que jamais tout au long de cette année scolaire et nous espérons pouvoir compter sur le réseau de la santé pour intervenir rapidement lorsqu'un élève ne va pas bien. »

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 140 écoles secondaires, 112 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par plus de 122 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et https://www.feep.qc.ca/

