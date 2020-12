La FEEP demande la vaccination rapide du personnel des écoles

Garder les élèves à l'école doit être une priorité pour le Québec

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) croit que le gouvernement doit considérer l'éducation comme une priorité et tout mettre en œuvre pour que les élèves passent le plus possible de temps en classe d'ici la fin de l'année, afin de soutenir la persévérance et la réussite scolaires. Dans cette optique, la Fédération demande au gouvernement de s'assurer que le personnel qui travaille en milieu scolaire soit vacciné rapidement, sans bien sûr remettre en question des décisions sur d'autres groupes prioritaires.

« Il faut être conscient que plus la crise se prolonge, plus il risque d'y avoir d'élèves en situation de retard scolaire et d'échec, explique David Bowles, président de la Fédération. Bien que des efforts importants sont déployés pour offrir un accompagnement pédagogique de grande qualité lorsque les élèves sont à la maison, il est plus difficile pour certains, notamment les élèves en difficulté, de suivre le rythme d'apprentissage et de rester concentrés et motivés. Plusieurs jeunes sont affectés par la mise sur pause de leurs activités parascolaires et sociales, et cela a des répercussions non négligeables sur leur motivation et leur moral. Tout doit être fait pour que les élèves puissent retrouver une certaine normalité en se rendant sur place, à l'école, dans la mesure du possible. »

La Fédération suggère que le personnel des écoles spécialisées en adaptation scolaire qui accueillent des élèves lourdement handicapés soit priorisé au même titre que le personnel du réseau de la santé, puisque ces élèves nécessitent des soins particuliers.

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 133 écoles secondaires, 111 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par quelque 116 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils ainsi que des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et https://www.feep.qc.ca/ .

